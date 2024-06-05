У Дії з'явилося електронне посвідчення ветерана
Категорія
Україна
Дата публікації

У Дії з'явилося електронне посвідчення ветерана

Михайло Федоров
Дія

У сервісі державних послуг «Дія» з’явилося цифрове посвідчення ветерана, яке є аналогом паперового документа.

Головні тези:

  • Електронне посвідчення ветерана створено для зручності та безпеки, тепер немає потреби носити з собою паперовий документ.
  • Документ доступний для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, постраждалих учасників Революції гідності та інших категорій ветеранів.
  • Для отримання електронного документа ветерана необхідно оновити застосунок «Дія», обрати опцію «Додати документ» та надати необхідну інформацію.
  • Е-Посвідчення ветерана у сервісі «Дія» можна використовувати для отримання пільг і компенсацій, закріплених у законодавстві, зокрема для безоплатного проїзду, медичних послуг, освіти, адміністративних послуг та інших сфер.

Використовувати е-Посвідчення ветерана можна для отримання пільг і компенсацій

Посвідчення можна завантажити онлайн чи в застосунку, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації

Отримати посвідчення ветерана можуть ті, хто має статус:

  • учасника бойових дій,

  • людини з інвалідністю внаслідок війни,

  • учасника війни,

  • постраждалого учасника Революції гідності,

  • члена сім’ї загиблого ветерана війни,

  • члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як отримати посвідчення ветерана в «Дії»

Для того, щоб отримати електронний документ ветерана, необхідно оновити застосунок та обрати опцію «Додати документ». Після цього потрібно обрати «Посвідчення ветерана» та надати дозвіл на отримання даних.

Після надання даних про свій статус потрібно натиснути «Додати посвідчення» та зачекати кілька хвилин, щоб його електронний формат з'явився у застосунку.

У Мінветеранів додали, що використовувати е-Посвідчення ветерана в Дії можна для отримання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством:

  • для безплатного проїзду в громадському транспорті,

  • у закладах охорони здоров'я, в освітній сфері

  • під час звернення до центрів надання адміністративних послуг

  • під час працевлаштування й оформлення підприємницької діяльності

  • під час оформлення пільг, допомог і виплат.

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