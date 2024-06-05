У сервісі державних послуг «Дія» з’явилося цифрове посвідчення ветерана, яке є аналогом паперового документа.

Використовувати е-Посвідчення ветерана можна для отримання пільг і компенсацій

Посвідчення можна завантажити онлайн чи в застосунку, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Отримати посвідчення ветерана можуть ті, хто має статус:

учасника бойових дій,

людини з інвалідністю внаслідок війни,

учасника війни,

постраждалого учасника Революції гідності,

члена сім’ї загиблого ветерана війни,

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як отримати посвідчення ветерана в «Дії»

Для того, щоб отримати електронний документ ветерана, необхідно оновити застосунок та обрати опцію «Додати документ». Після цього потрібно обрати «Посвідчення ветерана» та надати дозвіл на отримання даних.

Після надання даних про свій статус потрібно натиснути «Додати посвідчення» та зачекати кілька хвилин, щоб його електронний формат з'явився у застосунку.

У Мінветеранів додали, що використовувати е-Посвідчення ветерана в Дії можна для отримання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством: