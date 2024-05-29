"Дія" почала тестувати функцію одруження онлайн. Як долучитися

У застосунку “Дія” запускають бета-тестування послуги, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок.

Як долучитися до функції шлюбу онлайн в “Дії”

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за пʼять днів.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію», а фізичний документ пара може замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, послуга буде особливо актуальною для пар на відстані, а також для військових.

До тестування можуть долучитися дві людини — наречена та наречений, які:

повнолітні громадяни України;

мають ідентифікаційний код;

мають ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у «Дії»;

неодружені або офіційно розлучені.

Записатись на бета-тестування можна за посиланням. Хоч сервіс ще на етапі бета-тесту, шлюб зареєструють офіційно.

Наразі на порталі «Дія» доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Там же можна обрати місце, час і формат проведення церемонії.

"Дія" стала програмою з відкритим кодом

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що розробники з інших країн тепер можуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів.

За його словами, у якості "першого кроку", окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, команда Мінцифри додала документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" — як приклади логіки роботи застосунку з даними.

З часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити "Дію”.

Він запевнив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.

Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією. Поширити

Також урядовець пояснив, що відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL.