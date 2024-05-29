"Дія" начала тестировать функцию женитьбы онлайн. Как присоединиться

В приложении "Дія" запускают бета-тестирование услуги, благодаря которой люди смогут жениться онлайн через видеосвязь.

Как присоединиться к функции брака онлайн в Дії

Система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше чем через пять дней.

Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дії, а физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, услуга будет особенно актуальна для пар на расстоянии, а также для военных.

К тестированию могут присоединиться два человека — невеста и жених, которые:

совершеннолетние граждане Украины;

имеют идентификационный код;

имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії;

холостые или официально разведены.

Записаться на бета-тестирование можно по ссылке. Хотя сервис еще на этапе бета-теста, брак будет зарегистрирован официально.

На портале «Дія» доступна услуга подачи заявления на регистрацию брака. Там же можно выбрать место, время и формат проведения церемонии.

"Дія" стала программой с открытым кодом

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что разработчики из других стран теперь могут использовать и импортировать код мобильного приложения "Дії" для запуска собственных государственных сервисов.

По его словам, в качестве "первого шага", кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, команда Минцифры добавила документ "Удостоверение водителя" и услугу "Извлечение о несудимости" — в качестве примеров логики работы приложения с данными.

Со временем услуг и документов будет больше. А еще каждый айти-специалист сможет проанализировать код и предложить, как улучшить "Дію".

Он заверил, что данные украинцев в полной безопасности, ведь в открытом коде нет доступа к реестрам.

Если айтовец захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду скачали придуманных пользователей с вымышленными данными. На этих юзерах можно проверить логику работы с информацией. Поделиться

Также чиновник пояснил, что открытый код — это одна из топовых мировых практик. По такому подходу делали европейские ковид-сертификаты и Европейский кошелек цифровой идентификации, а также работают компании Linux, Android и MySQL.