Как заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в будущем армия Украины может рассчитывать на массовое применение БПЛА операторами, которые не будут находиться в зоне боевых действий. Об этом сообщает корреспондент online.ua с форума «Украина. Год 2024».

Федоров обещает революционные дроны для ВСУ

По словам министра, на самом деле это уже работает, только теперь продуктовая линейка будет расширяться, ведь много разных типов БПЛА можно запускать дистанционно.

Но по факту нынешние технологии позволяют это... У нас есть доступ к лучшим технологиям, используется спутниковая связь многих стран НАТО. Речь пока не обо всех типах БПЛА или платформах, и не о массовом применении, но я думаю, что это вопрос времени. Михаил Федоров Вице-премьер, министр цифровой трансформации

Как утверждает министр, "ребята из Винницы и Львова" действительно скоро смогут управлять дронами непосредственно на поле боя.

Дроны применяются на украинском фронте не первый год

Заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский обращает внимание на то, что взгляды на применение БПЛА были в 2016 и еще с 2016 года БПЛА бросали врагу гранаты на головы.

Фото: online.ua

По состоянию на сегодняшний день Украина смогла создать мощную базу применения БпЛА.