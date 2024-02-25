Армия РФ изменила тактику обстрелов энергосистемы Украины

Что известно об обстрелах энергосистемы Украины

Россия изменила тактику по обстрелу энергосистемы Украины. Теперь оккупанты ежедневно атакуют энергетические объекты в некоторых регионах, чтобы повлиять на экономику страны.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона в воскресенье, 25 февраля.

Если в прошлую зиму они массированно атаковали энергосистему всей страны с целью достичь блекаута государства, то этой зимой они выбрали другую тактику — атакуют определенные регионы, то есть энергосистему определенных регионов, в первую очередь, промышленных. То есть, они из-за энергетики пытаются повлиять на экономику, чтобы остановить крупнейшие производства, — пояснил министр. Поделиться

Как пояснил Галущенко, россияне поняли, что не смогут нанести большой вред всей энергосистеме, поэтому изменили тактику.

Важно то, что прошедшую зиму, когда потратили до 2 тысяч ракет и дронов для того, чтобы поразить всю энергосистему, они по факту потерпели поражение.

Обстрелы ТЭС в Украине

В России стала обыкновенной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанция ДТЭК была обстреляна врагом около 40 раз. Например, в начале января 2024 захватчики атаковали подстанцию и ТЭС — тогда без света осталась шахта и горняки под землей, начался пожар.

Напомним, 12 ноября 2023 года сообщалось, что за последние три недели РФ трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Тогда под обстрелы также попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.