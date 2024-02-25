Армия РФ изменила тактику обстрелов энергосистемы Украины

Россияне поняли, что не смогут нанести большой ущерб всей энергосистеме.
Что известно об обстрелах энергосистемы Украины
Россия изменила тактику по обстрелу энергосистемы Украины. Теперь оккупанты ежедневно атакуют энергетические объекты в некоторых регионах, чтобы повлиять на экономику страны.
Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона в воскресенье, 25 февраля.
Как пояснил Галущенко, россияне поняли, что не смогут нанести большой вред всей энергосистеме, поэтому изменили тактику.
Важно то, что прошедшую зиму, когда потратили до 2 тысяч ракет и дронов для того, чтобы поразить всю энергосистему, они по факту потерпели поражение.
Обстрелы ТЭС в Украине
В России стала обыкновенной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанция ДТЭК была обстреляна врагом около 40 раз. Например, в начале января 2024 захватчики атаковали подстанцию и ТЭС — тогда без света осталась шахта и горняки под землей, начался пожар.
Напомним, 12 ноября 2023 года сообщалось, что за последние три недели РФ трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Тогда под обстрелы также попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.
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