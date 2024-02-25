Армія РФ змінила тактику обстрілів енергосистеми України

Що відомо про обстріли енергосистеми України

Росія змінила тактику щодо обстрілу енергосистеми України. Тепер окупанти щодня атакують енергетичні об'єкти в деяких регіонах, щоб вплинути на економіку країни.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого.

Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику — атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва, — пояснив міністр. Поширити

Як пояснив Галущенко, росіяни зрозуміли, що не зможуть завдати великої шкоди усій енергосистемі, тому змінили тактику.

Важливо те, що минулу зиму, коли витратили до 2 тисяч ракет й дронів для того, щоб вразити всю енергосистему — вони по факту зазнали поразки.

Обстріли ТЕС в Україні

У Росії стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно ворогом близько 40 разів. Наприклад, на початку січня 2024 року загарбники атакували підстанцію та ТЕС — тоді без світла залишилася шахта та гірники під землею, почалася пожежа.

Нагадаємо, 12 листопада 2023 року повідомлялося, що за останні три тижні РФ тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Тоді під обстріл також потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.