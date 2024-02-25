Армія РФ змінила тактику обстрілів енергосистеми України
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ змінила тактику обстрілів енергосистеми України

енергосистема
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Росіяни зрозуміли, що не зможуть завдати великої шкоди усій енергосистемі.

Що відомо про обстріли енергосистеми України

Росія змінила тактику щодо обстрілу енергосистеми України. Тепер окупанти щодня атакують енергетичні об'єкти в деяких регіонах, щоб вплинути на економіку країни.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого.

Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику — атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва, — пояснив міністр.

Як пояснив Галущенко, росіяни зрозуміли, що не зможуть завдати великої шкоди усій енергосистемі, тому змінили тактику.

Важливо те, що минулу зиму, коли витратили до 2 тисяч ракет й дронів для того, щоб вразити всю енергосистему — вони по факту зазнали поразки.

Обстріли ТЕС в Україні

У Росії стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно ворогом близько 40 разів. Наприклад, на початку січня 2024 року загарбники атакували підстанцію та ТЕС — тоді без світла залишилася шахта та гірники під землею, почалася пожежа.

Нагадаємо, 12 листопада 2023 року повідомлялося, що за останні три тижні РФ тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Тоді під обстріл також потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна тестує свої безпілотники одразу на фронті — Камишін
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ тестують в Україні гіперзвуковий ракетний комплекс "Гермес" — експерти
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по прифронтовій ТЕС. Є поранені серед енергетиків
ДТЕК
ТЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?