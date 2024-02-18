Війська РФ тестують в Україні гіперзвуковий ракетний комплекс "Гермес" — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ тестують в Україні гіперзвуковий ракетний комплекс "Гермес" — експерти

ракета
Джерело:  ISW

Перспективний комплекс керованої ракетної зброї з'явиться на передовій в Україні незабаром.

Що відомо про тестування гіперзвукового ракетного комплексу "Гермес"

Російські джерела 17 лютого повідомили, що ЗС РФ проводять випробування гіперзвукового ракетного комплексу "Гермес" під час бойових дій в Україні та на полігонах у РФ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 17 лютого.

7 лютого російські ЗМІ писали, що перспективний комплекс керованої ракетної зброї може з'явитися на передовій в Україні незабаром.

Аналітики називають цей комплекс одним із яскравих прикладів "довгобуду" в російському озброєнні та висловлюють сумніви в тому, чи буде розв'язано проблему забезпечення комплексу цілевказівкою.

Тактичний ракетний комплекс "Гермес"

"Гермес" — гіперзвуковий ракетний комплекс, яким можна керувати в наземному або повітряному режимі. ТРК також може застосовуватися як протикорабельна ракета або система берегової оборони.

Розробкою та виробництвом системи "Гермес" займається Тульське конструкторське бюро приладобудування. Російські війська завершили випробування авіаційного варіанта 2003 року. Широкій громадськості комплекс представили 22 лютого 2009 року.

Повний список можливих носіїв комплексу поки не відомий. На сайті виробника для прикладу вказано вертоліт Ка-52 та Су-39.

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