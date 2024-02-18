Войска РФ тестируют в Украине гиперзвуковой ракетный комплекс "Гермес" — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ тестируют в Украине гиперзвуковой ракетный комплекс "Гермес" — эксперты

ракета
Читати українською
Источник:  ISW

Перспективный комплекс управляемого ракетного оружия появится на передовом Украине скоро.

Что известно о тестировании гиперзвукового ракетного комплекса "Гермес"

Российские источники 17 февраля сообщили, что ВС РФ проводят испытания гиперзвукового ракетного комплекса Гермес во время боевых действий в Украине и на полигонах в РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны в своде от 17 февраля.

7 февраля российские СМИ писали, что перспективный комплекс управляемого ракетного оружия может появиться на передовом Украине скоро.

Аналитики называют этот комплекс одним из ярких примеров "долгостроя" в российском вооружении и выражают сомнения в том, будет ли решена проблема обеспечения комплекса целеуказанием.

Тактический ракетный комплекс "Гермес"

"Гермес" — гиперзвуковой ракетный комплекс, которым можно управлять в наземном или воздушном режиме. ТРК также может применяться в качестве противокорабельной ракеты или системы береговой обороны.

Разработкой и производством системы "Гермес" занимается Тульское конструкторское бюро приборостроения. Российские войска завершили испытание авиационного варианта 2003 года. Широкой общественности комплекс был представлен 22 февраля 2009 года.

Полный список возможных носителей комплекса пока не известен. На сайте производителя для примера указан вертолет Ка-52 и Су-39.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ масштабно обстреливает Херсон. Среди раненых — ребенок
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия массированно обстреливает Херсон. Есть погибший и раненые
Херсонская ГВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный обстрел Краматорска. Армия РФ повредила более 130 домов
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?