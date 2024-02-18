Войска РФ тестируют в Украине гиперзвуковой ракетный комплекс "Гермес" — эксперты

Что известно о тестировании гиперзвукового ракетного комплекса "Гермес"

Российские источники 17 февраля сообщили, что ВС РФ проводят испытания гиперзвукового ракетного комплекса Гермес во время боевых действий в Украине и на полигонах в РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны в своде от 17 февраля.

7 февраля российские СМИ писали, что перспективный комплекс управляемого ракетного оружия может появиться на передовом Украине скоро.

Аналитики называют этот комплекс одним из ярких примеров "долгостроя" в российском вооружении и выражают сомнения в том, будет ли решена проблема обеспечения комплекса целеуказанием.

Тактический ракетный комплекс "Гермес"

"Гермес" — гиперзвуковой ракетный комплекс, которым можно управлять в наземном или воздушном режиме. ТРК также может применяться в качестве противокорабельной ракеты или системы береговой обороны.

Разработкой и производством системы "Гермес" занимается Тульское конструкторское бюро приборостроения. Российские войска завершили испытание авиационного варианта 2003 года. Широкой общественности комплекс был представлен 22 февраля 2009 года.

Полный список возможных носителей комплекса пока не известен. На сайте производителя для примера указан вертолет Ка-52 и Су-39.