Федоров анонсував суттєвий технологічний прорив на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Федоров анонсував суттєвий технологічний прорив на фронті

Михайло Федоров
Джерело:  online.ua

Як заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у майбутньому армія України може розраховувати на масове застосування БПЛА операторами, які не будуть знаходитися у зоні бойових дій. Про це повідомляє кореспондент online.ua з Форуму «Україна. Рік 2024».

Федоров обіцяє революційні дрони для ЗСУ

За словами міністра, насправді це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка буде розширюватися, наскільки багато різних типів БПЛА можна запускати дистанційно.

Але по факту нинішні технології дозволяють це робити... У нас є доступ до найкращих технологій, використовується супутниковий зв’язок багатьох країн НАТО. Йдеться поки що не про всі типи БПЛА або платформ, і не про масове застосування, але я думаю, що це питання часу.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації 

Як стверджує міністр, "хлопці з Вінниці та Львова" справді незабаром зможуть управляти дронами безпосередньо на полі бою.

Дрони застосовуються на українському фронті не перший рік

Заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський звертає увагу на те, що погляди на застосування БпЛА були у 2016, і ще з 2016 року БПЛА кидали ворогу гранати на голови.

Вадим Сухаревський
Фото: online.ua

Станом на сьогодні Україна змогла створити потужну базу застосування БпЛА.

Це найкращий досвід і найсильніший у світі. Мета нашої команди — ефективність, аналіз та системність в формуванні підрозділів БПЛА. Генерали, що готуються до вчорашньої війни, — ця теза давно відпала. Всі працюють щодня і щоночі, штовхаючи перемогу і технологічний процес. Наша мета зробити так ,щоб заболоття відмовилось від будь-яких активних дій на лінії фронту.

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