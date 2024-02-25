Як заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у майбутньому армія України може розраховувати на масове застосування БПЛА операторами, які не будуть знаходитися у зоні бойових дій. Про це повідомляє кореспондент online.ua з Форуму «Україна. Рік 2024».

Федоров обіцяє революційні дрони для ЗСУ

За словами міністра, насправді це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка буде розширюватися, наскільки багато різних типів БПЛА можна запускати дистанційно.

Але по факту нинішні технології дозволяють це робити... У нас є доступ до найкращих технологій, використовується супутниковий зв’язок багатьох країн НАТО. Йдеться поки що не про всі типи БПЛА або платформ, і не про масове застосування, але я думаю, що це питання часу. Михайло Федоров Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації

Як стверджує міністр, "хлопці з Вінниці та Львова" справді незабаром зможуть управляти дронами безпосередньо на полі бою.

Дрони застосовуються на українському фронті не перший рік

Заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський звертає увагу на те, що погляди на застосування БпЛА були у 2016, і ще з 2016 року БПЛА кидали ворогу гранати на голови.

Фото: online.ua

Станом на сьогодні Україна змогла створити потужну базу застосування БпЛА.