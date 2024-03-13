"Дія" стала программой с открытым кодом. Что это означает

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что разработчики из других стран теперь могут использовать и импортировать код мобильного приложения "Дія" для запуска собственных государственных сервисов.
“Дія” открыла код
Украинская "Дія" может стать основой для государственных сервисов в других странах.
Об этом Михаил Федоров написал в Telegram.
По его словам, в качестве "первого шага", кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, команда Минцифры добавила документ "Удостоверение водителя" и услугу "Извлечение о несудимости" - в качестве примеров логики работы приложения с данными.
Со временем услуг и документов будет больше. А еще каждый айти-специалист сможет проанализировать код и предложить, как улучшить "Дію".
Он заверил, что данные украинцев в полной безопасности, ведь в открытом коде нет доступа к реестрам.
Также чиновник пояснил, что открытый код – это одна из топовых мировых практик. По такому подходу делали европейские ковид-сертификаты и Европейский кошелек цифровой идентификации, а также работают компании Linux, Android и MySQL.
“Дія” будет иметь открытый код
Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что правительство приняло постановление, разрешающее открыть код “Дії”.
Основное преимущество – любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, подходящие к приложению.
По словам Федоров, с открытым кодом и документацией Украина сможет быстро экспортировать “Дію” в другие страны.
Многие мировые продукты имеют открытый код, например, эстонское приложение X-Road — на его основе в Украине построили систему Трембита, отвечающую за быстрый обмен данными между реестрами.
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