"Дія" стала программой с открытым кодом. Что это означает
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Технологии
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"Дія" стала программой с открытым кодом. Что это означает

Михаил Федоров
Дія
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что разработчики из других стран теперь могут использовать и импортировать код мобильного приложения "Дія" для запуска собственных государственных сервисов.

“Дія” открыла код

Украинская "Дія" может стать основой для государственных сервисов в других странах.

Об этом Михаил Федоров написал в Telegram.

Специалисты смогут создать аналог "Дії" или другое приложение, похожее на нее, но для этого, конечно, нужно будет присоединиться к публичной лицензии. Найти открытый код и присоединиться к лицензии можно на отдельном сайте.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

По его словам, в качестве "первого шага", кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, команда Минцифры добавила документ "Удостоверение водителя" и услугу "Извлечение о несудимости" - в качестве примеров логики работы приложения с данными.

Со временем услуг и документов будет больше. А еще каждый айти-специалист сможет проанализировать код и предложить, как улучшить "Дію".

Он заверил, что данные украинцев в полной безопасности, ведь в открытом коде нет доступа к реестрам.

Если айтишник захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду скачали придуманных пользователей с вымышленными данными. На этих юзерах можно проверить логику работы с информацией.

Также чиновник пояснил, что открытый код – это одна из топовых мировых практик. По такому подходу делали европейские ковид-сертификаты и Европейский кошелек цифровой идентификации, а также работают компании Linux, Android и MySQL.

“Дія” будет иметь открытый код

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что правительство приняло постановление, разрешающее открыть код “Дії”.

Основное преимущество – любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, подходящие к приложению.

По словам Федоров, с открытым кодом и документацией Украина сможет быстро экспортировать “Дію” в другие страны.

Open-source продукты – это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров.

Многие мировые продукты имеют открытый код, например, эстонское приложение X-Road — на его основе в Украине построили систему Трембита, отвечающую за быстрый обмен данными между реестрами.

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Михаил Федоров
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