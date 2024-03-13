"Дія" стала програмою з відкритим кодом. Що це означає

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що розробники з інших країн тепер можуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів.
Дія відкрила код
Українська “Дія” може стати основою для державних сервісів в інших країнах.
Про це Михайло Федоров написав у Telegram.
За його словами, у якості "першого кроку", окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, команда Мінцифри додала документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" — як приклади логіки роботи застосунку з даними.
З часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити "Дію”.
Він запевнив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.
Також урядовець пояснив, що відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL.
Дія матиме відкритий код
Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії.
Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.
За словами Федоров, з відкритим кодом і документацією Україна зможе швидко експортувати Дію в інші країни.
Багато світових продуктів мають відкритий код, наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі в Україні побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.
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