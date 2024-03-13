"Дія" стала програмою з відкритим кодом. Що це означає

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що розробники з інших країн тепер можуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів.

Дія відкрила код

Українська “Дія” може стати основою для державних сервісів в інших країнах.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram.

Фахівці зможуть створити аналог "Дії" або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

За його словами, у якості "першого кроку", окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, команда Мінцифри додала документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" — як приклади логіки роботи застосунку з даними.

З часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити "Дію”.

Він запевнив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.

Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією. Поширити

Також урядовець пояснив, що відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL.

Дія матиме відкритий код

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії.

Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.

За словами Федоров, з відкритим кодом і документацією Україна зможе швидко експортувати Дію в інші країни.

Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Поширити

Багато світових продуктів мають відкритий код, наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі в Україні побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.