"Дія" буде застосунком із відкритим кодом. Для чого це потрібно
Категорія
Технології
Дата публікації

"Дія" буде застосунком із відкритим кодом. Для чого це потрібно

Михайло Федоров
Дія

Застосунок "Дія" буде мати відкритий код, аби його могли використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки.

Дія матиме відкритий код

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії.

Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Очільник Мінцифри

За словами Федоров, з відкритим кодом і документацією Україна зможе швидко експортувати Дію в інші країни.

Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів.

Багато світових продуктів мають відкритий код, наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі в Україні побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.

Також, за словами міністра, IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює Дія, проаналізувати код та особливості архітектури застосунку.

Також розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда Мінцифри.

Чи є загроза для даних українців

У Мінцифри зазначили, що відкритий код не означає, що будь-хто зможе отримати доступ до даних користувачів.

Там пояснили, як це буде працювати: створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці.

Памʼятайте, ми піклуємося про ваші дані, тому безпека — наш перший пріоритет. Відкриваємо код, щоб зробити нашу "Дію" ще зручнішою та популярнішою в усьому світі, — йдеться у повідомленні.

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