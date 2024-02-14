Застосунок "Дія" буде мати відкритий код, аби його могли використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки.
Дія матиме відкритий код
Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії.
За словами Федоров, з відкритим кодом і документацією Україна зможе швидко експортувати Дію в інші країни.
Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів.
Багато світових продуктів мають відкритий код, наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі в Україні побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.
Також, за словами міністра, IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює Дія, проаналізувати код та особливості архітектури застосунку.
Також розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда Мінцифри.
Чи є загроза для даних українців
У Мінцифри зазначили, що відкритий код не означає, що будь-хто зможе отримати доступ до даних користувачів.
Там пояснили, як це буде працювати: створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці.
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