Застосунок "Дія" буде мати відкритий код, аби його могли використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки.

Дія матиме відкритий код

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії.

Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку. Михайло Федоров Очільник Мінцифри

За словами Федоров, з відкритим кодом і документацією Україна зможе швидко експортувати Дію в інші країни.

Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів.

Багато світових продуктів мають відкритий код, наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі в Україні побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.

Також, за словами міністра, IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює Дія, проаналізувати код та особливості архітектури застосунку.

Також розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда Мінцифри.

Чи є загроза для даних українців

У Мінцифри зазначили, що відкритий код не означає, що будь-хто зможе отримати доступ до даних користувачів.

Там пояснили, як це буде працювати: створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці.