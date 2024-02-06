Чи будуть розсилати повістки у "Дії" — відповідь Федорова

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" наразі не планують видавати повістки та проводити вибори.
Повісти у “Дії”. Федоров заспокоїв українців
Новий законопроєкт про мобілізацію спровокував зародження багатьох чуток, які стрімко ширяться соцмережами.
До прикладу, українці стурбовані через те, що повісти можуть розсилати безпосередньо у “Дії”.
Крапку у цьому питанні поставив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, протягом поточного місяця мають намір відкрити код "Дії".
На цьому тлі варто нагадати, що у грудні 2023 року Федоров обіцяв українцям, що повісток у "Дії" не буде ніколи.
Раніше він також заявляв, що українська влада наразі не працює над проведенням виборів у застосунку "Дія".
Новий законопроєкт про мобілізацію. Що важливо знати:
у документі чітко окреслені методи впливу на громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Йдеться про блокування банківських рахунків та притягнення громадян до суду.
Українці почнуть отримувати повісти через електронний кабінет.
в Україні можуть скасувати строкову службу. Замість неї буде базовий військовий вишкіл. До того ж після мобілізації протягом двох — трьох місяців буде також обов'язковий військовий вишкіл.
окрім того, у документі є пропозиція щодо зменшення призовного віку для громадян від 27 до 25 років. Тепер військовозобов'язаними чоловіки будуть ставати із 25 років, а від 18 до 25 вважатимуться призовниками.
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