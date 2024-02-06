Чи будуть розсилати повістки у "Дії" — відповідь Федорова

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" наразі не планують видавати повістки та проводити вибори.

Повісти у “Дії”. Федоров заспокоїв українців

Новий законопроєкт про мобілізацію спровокував зародження багатьох чуток, які стрімко ширяться соцмережами.

До прикладу, українці стурбовані через те, що повісти можуть розсилати безпосередньо у “Дії”.

Крапку у цьому питанні поставив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Не планується ні повісток, ні виборів, — заявив він журналістам. Поширити

За словами Федорова, протягом поточного місяця мають намір відкрити код "Дії".

Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у "Дії" буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія”. Михайло Федоров Віцепрем'єр з цифрової трансформації

На цьому тлі варто нагадати, що у грудні 2023 року Федоров обіцяв українцям, що повісток у "Дії" не буде ніколи.

Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так, — стверджував тоді віцепрем'єр. Поширити

Раніше він також заявляв, що українська влада наразі не працює над проведенням виборів у застосунку "Дія".

Новий законопроєкт про мобілізацію. Що важливо знати: