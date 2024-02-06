Будут ли рассылать повестки в "Дії" — ответ Федорова
Категория
Технологии
Дата публикации

Будут ли рассылать повестки в "Дії" — ответ Федорова

Михаил Федоров
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Едином портале государственных услуг "Дія" пока не планируют рассылать повестки и проводить выборы.

Повестки в “Дії”. Федоров успокоил украинцев

Новый законопроект о мобилизации спровоцировал зарождение многих слухов, стремительно распространяющихся соцсетями.

К примеру, украинцы озабочены тем, что повестки могут рассылать непосредственно в "Дії".

Точку в этом вопросе поставил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Не планируется ни повесток, ни выборов, – заявил он журналистам.

По словам Федорова, в течение текущего месяца намерены открыть код “Дії”

Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И у "Дії" будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія".

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Вице-премьер по цифровой трансформации

На этом фоне стоит напомнить, что еще в декабре 2023 года Федоров обещал украинцам, что повесток у "Дії" не будет никогда.

В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у "Действия" не будет никогда. И только так, - утверждал тогда вице-премьер.

Ранее он также заявлял, что украинские власти пока не работают над проведением выборов в приложении.

Новый законопроект о мобилизации. Что важно знать:

  1. в документе четко очерчены методы воздействия на граждан, не выполняющих обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации. Речь идет о блокировании банковских счетов и привлечении граждан к ответу в суде;

  2. украинцы начнут получать повестки через электронный кабинет;

  3. в Украине могут отменить срочную службу. Вместо нее будет базовая военная подготовка. К тому же после мобилизации в течение двух — трех месяцев будет также обязательное военное обучение.

  4. кроме того, в документе есть предложение об уменьшении призывного возраста для граждан от 27 до 25 лет. Теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.

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