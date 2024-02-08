У Дії зʼявилася мапа укриттів. Які функції доступні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Дії зʼявилася мапа укриттів. Які функції доступні

Міністерство цифрової трансформації України
Дія

У програмі "Дія" стала доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і не тільки.

Що відомо про мапу укриттів в "Дії”

Як зазначається, за допомогою мапи можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут.

Також на інтерактивній мапі можна:

  • переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;

  • дізнатися, скільки людей вміщує укриття;

  • оцінити стан укриття;

  • залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;

  • поділитися локацією з родичами чи друзями.

Окрім цього під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.

Мапу можна завантажити, щоб вона завжди була доступна офлайн. Для цього необхідно перейти в розділ "Незламність" та натиснути "Завантаження мапи".

Мапа буде недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях з міркувань безпеки. У цих регіонах мешканці можуть дізнатися адреси укриттів органів місцевого самоврядування.

Мапа "Пунктів незламності" у "Дії"

У "Дії" також є мапа "Пунктів незламності". За допомогою мапи можна прокласти маршрут, а також переглянути доступні послуги в кожному з пунктів незламності.

При пошуку "Пункту незламності" важливо вибрати область, де знаходиться користувач, і завантажити мапу, щоб вона була доступна офлайн.

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