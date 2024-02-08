У Дії зʼявилася мапа укриттів. Які функції доступні

У програмі "Дія" стала доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і не тільки.
Що відомо про мапу укриттів в "Дії”
Як зазначається, за допомогою мапи можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут.
Також на інтерактивній мапі можна:
переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;
дізнатися, скільки людей вміщує укриття;
оцінити стан укриття;
залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;
поділитися локацією з родичами чи друзями.
Окрім цього під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.
Мапу можна завантажити, щоб вона завжди була доступна офлайн. Для цього необхідно перейти в розділ "Незламність" та натиснути "Завантаження мапи".
Мапа буде недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях з міркувань безпеки. У цих регіонах мешканці можуть дізнатися адреси укриттів органів місцевого самоврядування.
Мапа "Пунктів незламності" у "Дії"
У "Дії" також є мапа "Пунктів незламності". За допомогою мапи можна прокласти маршрут, а також переглянути доступні послуги в кожному з пунктів незламності.
При пошуку "Пункту незламності" важливо вибрати область, де знаходиться користувач, і завантажити мапу, щоб вона була доступна офлайн.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-