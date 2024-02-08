В Дії появилась карта укрытий. Какие функции доступны
Категория
Украина
Дата публикации

В Дії появилась карта укрытий. Какие функции доступны

Министерство цифровой трансформации Украины
Дія
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В программе "Дія" стала доступна карта укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и не только.

Что известно о карте укрытий в "Дії"

Как отмечается, с помощью карты можно быстро найти ближайшее укрытие, просмотреть информацию и проложить маршрут.

Также на интерактивной карте можно:

  • просмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;

  • узнать, сколько людей вмещает укрытие;

  • оценить состояние укрытия;

  • оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эта информация будет передана в ОВА;

  • поделиться локацией с родственниками или друзьями.

Кроме того, при просмотре карты доступен фильтр с параметрами, чтобы, например, выбрать укрытия для людей с инвалидностью.

Карту можно загрузить, чтобы она всегда была доступна в автономном режиме. Для этого необходимо перейти в раздел "Несокрушимость" и нажать "Загрузка карты".

Карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях по безопасности. В этих регионах жители могут узнать адреса укрытий органов местного самоуправления.

Карта "Пунктов несокрушимости" в "Дії"

В "Дії" также есть карта "Пунктов несокрушимости". С помощью карты можно проложить маршрут, а также просмотреть доступные услуги в каждом из пунктов несокрушимости.

При поиске "Пункта несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь, и загрузить карту, чтобы она была доступна в автономном режиме.

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