Украинцы могут купить жилье в "Дії" на сертификаты "єВідновлення" — инструкция

В Дії украинцы с жилищными сертификатами в качестве компенсации за уничтоженное имущество могут подать заявление о бронировании денег, чтобы купить новое жилье — дом или квартиру.

Как купить жилье в Дії по новой программе "єВідновлення"

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, нужно сначала выбрать жилье, договориться с продавцом, обновить «Дію», в разделе «єВідновлення» открыть вкладку «Сертификаты на жилье» и нажать «Забронировать средства».

В течение пяти рабочих дней должно поступить подтверждение, что деньги забронированы.

Для оформления сделки купли-продажи будет 30 дней. Если человек не успевает, сможет повторно подать заявление на бронирование денег. Покупать жилье можно в новостройке или на вторичном рынке, а также проинвестировать в строительство, – уточняют в Минцифре. Поделиться

Соглашение купли-продажи смогут оформить нотариусы с доступом в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Через пять дней деньги поступят продавцу жилья. Если стоимость жилья выше суммы компенсации, разницу можно доплатить собственными средствами.

Перед тем как бронировать деньги по сертификату «єВідновлення», нужно убедиться, что вы прекратили право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Это делают в ЦНАП или у нотариуса. Если этого не сделать, то сертификат не удастся использовать – идет в сообщении. Поделиться

Украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное в оккупации жилье

Украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденную недвижимость, находящуюся на временно оккупированных территориях.

Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская.

Чиновница рассказала об основных планах Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на 2024 год.

В частности, это введение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях (пилотный проект, с которым уже тестируется функция – город Мелитополь), – отметила замминистра. Поделиться

Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины "Об основах жилищной политики". В этом министерству помогают эксперты международных организаций, в том числе Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только.