Украинцы могут купить жилье в "Дії" на сертификаты "єВідновлення" — инструкция

В Дії украинцы с жилищными сертификатами в качестве компенсации за уничтоженное имущество могут подать заявление о бронировании денег, чтобы купить новое жилье — дом или квартиру.
Как купить жилье в Дії по новой программе "єВідновлення"
Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, нужно сначала выбрать жилье, договориться с продавцом, обновить «Дію», в разделе «єВідновлення» открыть вкладку «Сертификаты на жилье» и нажать «Забронировать средства».
В течение пяти рабочих дней должно поступить подтверждение, что деньги забронированы.
Соглашение купли-продажи смогут оформить нотариусы с доступом в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Через пять дней деньги поступят продавцу жилья. Если стоимость жилья выше суммы компенсации, разницу можно доплатить собственными средствами.
Украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное в оккупации жилье
Украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденную недвижимость, находящуюся на временно оккупированных территориях.
Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская.
Чиновница рассказала об основных планах Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на 2024 год.
Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины "Об основах жилищной политики". В этом министерству помогают эксперты международных организаций, в том числе Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только.
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