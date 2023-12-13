Минцифры усовершенствовало карту с Пунктами несокрушимости в "Дії"

Министерство цифровой трансформации Украины усовершенствовало карту с "Пунктами несокрушимости" в приложении "Действие".
Минцифры усовершенствовало карту с Пунктами несокрушимости в "Действии"
Отмечается, что из соображений безопасности карта недоступна жителям Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской областей. Также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.
Какие функции будет иметь обновленная кнопка
Обновленная кнопка "Действие" разработана под кодовым названием Atlas. Она будет функционировать аналогично кнопке Touch ID Home на старых моделях iPhone или трекпаду Force Touch на более поздних MacBook.
На iPhone 15 Pro и Pro Max кнопка "Действие" заменяет переключатель отключения звука, который раньше был на всех моделях "айфонов". В отличие от переключателя отключения звука, служившего только единственной цели, "Действие" предоставляет пользователям смартфона множество вариантов использования. Его можно настроить для выполнения ряда функций, таких как:
беззвучный режим;
фонарик;
камера;
открытие ярлыков для получения доступа к ряду функций;
запуск или остановка записи голосовой заметки;
включение/выключение определенного режима фокусировки;
специальные возможности;
лупа (через приложение Magnfier");
функция перевода (появится в iOS 17.2).
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