Українці можуть купити житло в "Дії" на сертифікати "єВідновлення" — інструкція

У “Дії” українці з житловими сертифікатами як компенсацією за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.

Як купити житло у “Дії” за новою програмою "єВідновлення"

Як повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, потрібно спочатку обрати житло, домовитися з продавцем, оновити «Дію», у розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло» і натиснути «Забронювати кошти».

Упродовж пʼяти робочих днів має надійти підтвердження, що гроші заброньовані.

Для оформлення угоди купівлі-продажу буде 30 днів. Якщо людина не встигає, то зможе повторно подати заяву на бронювання грошей. Купувати житло можна в новобудові або на вторинному ринку, а також проінвестувати в будівництво, – уточнють в Мінцифрі. Поширити

Угоду купівлі-продажу зможуть оформити нотаріуси з доступом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. За пʼять днів гроші надійдуть продавцю житла. Якщо вартість житла вища, ніж сума компенсації, різницю можна доплатити власними коштами.

Перед тим як бронювати гроші за сертифікатом «єВідновлення», треба переконатися, що ви припинили право власності на знищений обʼєкт нерухомості. Це роблять у ЦНАПі або в нотаріуса. Якщо цього не зробити, то сертифікат не вдасться використати – йдетья в дописі. Поширити

Українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене в окупації житло

Українські чиновники хочуть у 2024 році запровадити компенсації за пошкоджену нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська.

Чиновниця розповіла про основні плани Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на 2024 рік.

Зокрема, це запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях (пілотний проект, з яким уже тестується функція, - місто Мелітополь), – зазначила заступниця міністра. Поширити

Також вона додала, що відомство хоче продовжити роботу над законом України "Про засади житлової політики". У цьому міністерству допомагають експерти міжнародних організацій, серед яких Рада Європи в Україні, Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Європейська економічна комісія ООН і не лише.