Україна розробляє механізм компенсації за пошкоджене житло на ТОТ

У 2024 році в Україні можливо запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджені будинки та квартири, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях. Пілотний проєкт, з яким уже тестується ця функція – місто Мелітополь.

Українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене в окупації житло

Українські чиновники хочуть у 2024 році запровадити компенсації за пошкоджену нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська.

Чиновниця розповіла про основні плани Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на 2024 рік.

Зокрема, це запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях (пілотний проект, з яким уже тестується функція, - місто Мелітополь), – зазначила заступниця міністра. Поширити

Також вона додала, що відомство хоче продовжити роботу над законом України "Про засади житлової політики". У цьому міністерству допомагають експерти міжнародних організацій, серед яких Рада Європи в Україні, Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Європейська економічна комісія ООН і не лише.

За словами Козловської, планується робота з безбар'єрністю процесів відновлення. Мета – зробити 100% відновлених об'єктів безбар'єрними.

Компенсація за пошкоджене війною житло

Поки що в Україні введено лише компенсацію за житло, яке знаходиться на підконтрольній українському уряду території.

Заяву на компенсації можна подати за допомогою додатку "Дія".

Програмою "єВідновлення" можуть скористатись і ті громадяни, житло яких було знищено.

Зараз розширюємо "єВідновлення" для тих, чиє житло знищили через російське вторгнення. Подавайтеся, щоб отримати житловий сертифікат та придбати нову домівку – у забудовника чи на вторинному ринку, – написав Федоров. Поширити

Що потрібно для отримання житлового сертифіката через "Дію":

бути єдиним власником житла;

зареєструвати майно в Держреєстрі речових прав (ДРРП), якщо воно не зареєстроване;

мати нерухомість на підконтрольній Україні території;

повідомити про пошкоджене майно в "Дії";

подати заяву про "єВідновлення" в застосунку.

Після цього спеціальна комісія огляне об'єкт та визначить суму компенсації. Далі буде видано сертифікат для купівлі житла, з яким потрібно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло. Знищену нерухомість буде замінено новою, на яку отримаєте право власності.

Федоров зауважив, що у випадку, якщо громадянин хоче відбудувати житло на власній землі, варто почекати із заявою.

Грошова компенсація на відбудову також буде – команда працює над впровадженням послуги, – написав він. Поширити

Також він звернув увагу, що якщо людина отримує компенсацію від держави, то вона вже не зможе претендувати на цю суму коштів з репарацій від держави-агресора.