Украина разрабатывает механизм компенсации за поврежденное жилье на ВОТ

В 2024 году в Украине возможно введение возможности получения компенсаций за поврежденные дома и квартиры, которые находятся на временно оккупированных территориях. Пилотный проект, с которым уже тестируется эта функция, – город Мелитополь.

Украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное в оккупации жилье

Украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденную недвижимость, находящуюся на временно оккупированных территориях.

Об этом заявила заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская.

Чиновница рассказала об основных планах Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры на 2024 год.

В частности, это введение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях (пилотный проект, с которым уже тестируется функция – город Мелитополь), – отметила замминистра. Поделиться

Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины "Об основах жилищной политики". В этом министерству помогают эксперты международных организаций, в том числе Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только.

По словам Козловской, планируется работа по безбарьерности процессов восстановления. Цель – сделать 100% восстановленных объектов безбарьерными.

Компенсация за поврежденное войной жилье

Пока что в Украине введена только компенсация за жилье, которое находится на подконтрольной украинскому правительству территории.

Заявление на компенсации можно подать с помощью приложения "Дія".

Программой "єВідновлення" могут воспользоваться и те граждане, жилье которых было уничтожено.

Сейчас расширяем "єВідновлення"" для тех, чье жилье уничтожили из-за российского вторжения. Подавайте, чтобы получить жилищный сертификат и приобрести новый дом – у застройщика или на вторичном рынке, – написал Федоров. Поделиться

Что нужно для получения жилищного сертификата через "Дію":

быть единственным собственником жилья;

зарегистрировать имущество в Госреестре прав (ДРРП), если оно не зарегистрировано;

иметь недвижимость на подконтрольной Украине территории;

сообщить о поврежденном имуществе в "Дії";

подать заявление о "єВідновленні"" в приложении.

После этого специальная комиссия осмотрит объект и определит сумму компенсации. Далее будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.

Федоров отметил, что в случае если гражданин хочет отстроить жилье на собственной земле, стоит подождать с заявлением.

Денежная компенсация на восстановление также будет – команда работает над использованием услуги, – написал он. Поделиться

Также он обратил внимание, что если человек получает компенсацию от государства, он уже не сможет претендовать на эту сумму средств из репараций от государства-агрессора.