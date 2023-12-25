Украина разрабатывает механизм компенсации за поврежденное жилье на ВОТ

В 2024 году в Украине возможно введение возможности получения компенсаций за поврежденные дома и квартиры, которые находятся на временно оккупированных территориях. Пилотный проект, с которым уже тестируется эта функция, – город Мелитополь.
Украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное в оккупации жилье
Украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденную недвижимость, находящуюся на временно оккупированных территориях.
Об этом заявила заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская.
Чиновница рассказала об основных планах Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры на 2024 год.
Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины "Об основах жилищной политики". В этом министерству помогают эксперты международных организаций, в том числе Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только.
По словам Козловской, планируется работа по безбарьерности процессов восстановления. Цель – сделать 100% восстановленных объектов безбарьерными.
Компенсация за поврежденное войной жилье
Пока что в Украине введена только компенсация за жилье, которое находится на подконтрольной украинскому правительству территории.
Заявление на компенсации можно подать с помощью приложения "Дія".
Программой "єВідновлення" могут воспользоваться и те граждане, жилье которых было уничтожено.
Что нужно для получения жилищного сертификата через "Дію":
быть единственным собственником жилья;
зарегистрировать имущество в Госреестре прав (ДРРП), если оно не зарегистрировано;
иметь недвижимость на подконтрольной Украине территории;
сообщить о поврежденном имуществе в "Дії";
подать заявление о "єВідновленні"" в приложении.
После этого специальная комиссия осмотрит объект и определит сумму компенсации. Далее будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.
Федоров отметил, что в случае если гражданин хочет отстроить жилье на собственной земле, стоит подождать с заявлением.
Также он обратил внимание, что если человек получает компенсацию от государства, он уже не сможет претендовать на эту сумму средств из репараций от государства-агрессора.
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