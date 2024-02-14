"Дія" будет приложением с открытым кодом. Для чего это нужно

Приложение "Дія" будет иметь открытый код, чтобы его могли использовать разработчики из других стран и на его основе делать свои приложения.

Дія будет иметь открытый код

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что Правительство приняло постановление, разрешающее открыть код Дії.

Основное преимущество — любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, подходящие к приложению. Михаил Федоров Глава Минцифры

По словам Федорова, с открытым кодом и документацией Украина сможет быстро экспортировать действие в другие страны.

Open-source продукты — это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров.

Многие мировые продукты имеют открытый код, например, эстонское приложение X-Road — на его основе в Украине построили систему Трембита, отвечающую за быстрый обмен данными между реестрами.

Также, по словам министра, IT-сообщество сможет понять, как работает Дія, проанализировать код и особенности архитектуры приложения.

Также разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые будут рассмотрены командой Минцифры.

Есть ли угроза для данных украинцев

В Минцифре отметили, что открытый код не означает, что кто-либо сможет получить доступ к данным пользователей.

Там объяснили, как это будет работать: создадут тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, так что данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.