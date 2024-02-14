"Дія" будет приложением с открытым кодом. Для чего это нужно
Категория
Технологии
Дата публикации

"Дія" будет приложением с открытым кодом. Для чего это нужно

Михаил Федоров
Дія
Читати українською

Приложение "Дія" будет иметь открытый код, чтобы его могли использовать разработчики из других стран и на его основе делать свои приложения.

Дія будет иметь открытый код

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что Правительство приняло постановление, разрешающее открыть код Дії.

Основное преимущество — любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, подходящие к приложению.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Глава Минцифры

По словам Федорова, с открытым кодом и документацией Украина сможет быстро экспортировать действие в другие страны.

Open-source продукты — это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров.

Многие мировые продукты имеют открытый код, например, эстонское приложение X-Road — на его основе в Украине построили систему Трембита, отвечающую за быстрый обмен данными между реестрами.

Также, по словам министра, IT-сообщество сможет понять, как работает Дія, проанализировать код и особенности архитектуры приложения.

Также разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые будут рассмотрены командой Минцифры.

Есть ли угроза для данных украинцев

В Минцифре отметили, что открытый код не означает, что кто-либо сможет получить доступ к данным пользователей.

Там объяснили, как это будет работать: создадут тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, так что данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.

Помните, мы заботимся о ваших данных, поэтому безопасность — наш первый приоритет. Открываем код, чтобы сделать нашу "Дію" еще более удобным и популярным во всем мире, — говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Дії произошел сбой. Украинцы не могут проголосовать за победителя Нацотбора на Евровидение-24
В Дії произошел сбой. Украинцы не могут проголосовать за победителя Нацотбора на Евровидение-24
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Будут ли рассылать повестки в "Дії" — ответ Федорова
Михаил Федоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Дії появилась карта укрытий. Какие функции доступны
Министерство цифровой трансформации Украины
Дія

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?