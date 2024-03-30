Брак онлайн. Украинцы смогут жениться по видеосвязи в "Дії"
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Брак онлайн. Украинцы смогут жениться по видеосвязи в "Дії"

Михаил Федоров
свадьба
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Украинцы смогут жениться онлайн через приложение "Дії". Брак будут заключать по видеосвязи.

Правительство поддержало постановление о заключении брака по видеосвязи в “Дії”

Как сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, правительство поддержало постановление о возможности женитьбы в онлайн-режиме. Федоров объяснил, что украинцы смогут жениться прямо в приложении "Дії".

Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр по цифровой трансформации

Женить женихов на видеосвязи будет работник ДРАЦСа, а документы они засвидетельствуют "Дії.Подписью".

Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Действии, — добавил Федоров.

"Дія" стала программой с открытым кодом

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что разработчики из других стран теперь могут использовать и импортировать код мобильного приложения "Дія" для запуска собственных государственных сервисов.

По его словам, в качестве "первого шага", кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, команда Минцифры добавила документ "Удостоверение водителя" и услугу "Извлечение о несудимости" — в качестве примеров логики работы приложения с данными.

Со временем услуг и документов будет больше. А еще каждый айти-специалист сможет проанализировать код и предложить, как улучшить "Дію".

Он заверил, что данные украинцев в полной безопасности, ведь в открытом коде нет доступа к реестрам.

Если айтовец захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду скачали придуманных пользователей с вымышленными данными. На этих юзерах можно проверить логику работы с информацией.

Также чиновник пояснил, что открытый код — это одна из топовых мировых практик. По такому подходу делали европейские ковид-сертификаты и Европейский кошелек цифровой идентификации, а также работают компании Linux, Android и MySQL.

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