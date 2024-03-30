Шлюб онлайн. Українці зможуть одружуватися по відеозвʼязку в "Дії"
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Шлюб онлайн. Українці зможуть одружуватися по відеозвʼязку в "Дії"

Михайло Федоров
весілля

Українці зможуть одружуватися онлайн через застосунок "Дія". Шлюб укладатимуть по відеозвʼязку.

Уряд підтримав постанову про укладання шлюбу по відеозвʼязку в “Дії”

Як повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд підтримав постанову щодо можливості одруження в онлайн-режимі. Федоров пояснив, що українці зможуть одружуватися просто в застосунку "Дія".

Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр з цифрової трансформації

Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".

Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії, — додав Федоров.

"Дія" стала програмою з відкритим кодом

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що розробники з інших країн тепер можуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів.

За його словами, у якості "першого кроку", окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, команда Мінцифри додала документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" — як приклади логіки роботи застосунку з даними.

З часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити "Дію”.

Він запевнив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.

Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією.

Також урядовець пояснив, що відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL.

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