Шлюб онлайн. Українці зможуть одружуватися по відеозвʼязку в "Дії"

Українці зможуть одружуватися онлайн через застосунок "Дія". Шлюб укладатимуть по відеозвʼязку.
Уряд підтримав постанову про укладання шлюбу по відеозвʼязку в “Дії”
Як повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд підтримав постанову щодо можливості одруження в онлайн-режимі. Федоров пояснив, що українці зможуть одружуватися просто в застосунку "Дія".
Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".
"Дія" стала програмою з відкритим кодом
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що розробники з інших країн тепер можуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів.
За його словами, у якості "першого кроку", окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, команда Мінцифри додала документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" — як приклади логіки роботи застосунку з даними.
З часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити "Дію”.
Він запевнив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.
Також урядовець пояснив, що відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL.
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