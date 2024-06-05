В "Дія" появилось электронное удостоверение ветерана
Категория
Украина
Дата публикации

В "Дія" появилось электронное удостоверение ветерана

Михаил Федоров
В "Дія" появилось электронное удостоверение ветерана
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В сервисе государственных услуг «Дія» появилось цифровое удостоверение ветерана, являющееся аналогом бумажного документа.

Главные тезисы

  • Документ доступен для различных категорий ветеранов, таких как участники боевых действий, лица с инвалидностью, участники войны и другие.
  • Чтобы получить цифровое удостоверение, необходимо обновить приложение “Дія”, выбрать опцию 'Добавить документ' и предоставить необходимую информацию.
  • Е-удостоверение ветерана позволяет получать различные льготы и компенсации, предусмотренные законодательством, такие как безвозмездный проезд, медицинские услуги и другие.
  • Используя е-удостоверение в “Дія”, ветераны могут получать льготы при обращении в центры предоставления административных услуг, трудоустройстве и других сферах.

Использовать е-удостоверение ветерана можно для получения льгот и компенсаций

Удостоверение можно скачать онлайн или в приложении, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Получить удостоверение ветерана могут те, кто имеет статус:

  • участника боевых действий,

  • человека с инвалидностью в результате войны,

  • участника войны,

  • пострадавшего участника революции достоинства,

  • члена семьи погибшего ветерана войны,

  • члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Как получить удостоверение ветерана в «Дія»

Чтобы получить электронный документ ветерана, необходимо обновить приложение и выбрать опцию «Добавить документ». После этого нужно выбрать «Удостоверение ветерана» и предоставить разрешение на получение данных.

После предоставления данных о своем статусе нужно нажать «Добавить удостоверение» и подождать несколько минут, чтобы его электронный формат появился в приложении.

В Минветеранов добавили, что использовать е-удостоверение ветерана в Действии можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством:

  • для бесплатного проезда в общественном транспорте,

  • в учреждениях здравоохранения, в образовательной сфере

  • при обращении в центры предоставления административных услуг

  • при трудоустройстве и оформлении предпринимательской деятельности

  • при оформлении льгот, пособий и выплат.

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