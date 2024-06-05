В сервисе государственных услуг «Дія» появилось цифровое удостоверение ветерана, являющееся аналогом бумажного документа.
Главные тезисы
- Документ доступен для различных категорий ветеранов, таких как участники боевых действий, лица с инвалидностью, участники войны и другие.
- Чтобы получить цифровое удостоверение, необходимо обновить приложение “Дія”, выбрать опцию 'Добавить документ' и предоставить необходимую информацию.
- Е-удостоверение ветерана позволяет получать различные льготы и компенсации, предусмотренные законодательством, такие как безвозмездный проезд, медицинские услуги и другие.
- Используя е-удостоверение в “Дія”, ветераны могут получать льготы при обращении в центры предоставления административных услуг, трудоустройстве и других сферах.
Использовать е-удостоверение ветерана можно для получения льгот и компенсаций
Удостоверение можно скачать онлайн или в приложении, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Получить удостоверение ветерана могут те, кто имеет статус:
участника боевых действий,
человека с инвалидностью в результате войны,
участника войны,
пострадавшего участника революции достоинства,
члена семьи погибшего ветерана войны,
члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Как получить удостоверение ветерана в «Дія»
Чтобы получить электронный документ ветерана, необходимо обновить приложение и выбрать опцию «Добавить документ». После этого нужно выбрать «Удостоверение ветерана» и предоставить разрешение на получение данных.
После предоставления данных о своем статусе нужно нажать «Добавить удостоверение» и подождать несколько минут, чтобы его электронный формат появился в приложении.
В Минветеранов добавили, что использовать е-удостоверение ветерана в Действии можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством:
для бесплатного проезда в общественном транспорте,
в учреждениях здравоохранения, в образовательной сфере
при обращении в центры предоставления административных услуг
при трудоустройстве и оформлении предпринимательской деятельности
при оформлении льгот, пособий и выплат.
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