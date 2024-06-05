Использовать е-удостоверение ветерана можно для получения льгот и компенсаций

Удостоверение можно скачать онлайн или в приложении, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

Получить удостоверение ветерана могут те, кто имеет статус:

участника боевых действий,

человека с инвалидностью в результате войны,

участника войны,

пострадавшего участника революции достоинства,

члена семьи погибшего ветерана войны,

члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Как получить удостоверение ветерана в «Дія»

Чтобы получить электронный документ ветерана, необходимо обновить приложение и выбрать опцию «Добавить документ». После этого нужно выбрать «Удостоверение ветерана» и предоставить разрешение на получение данных.

После предоставления данных о своем статусе нужно нажать «Добавить удостоверение» и подождать несколько минут, чтобы его электронный формат появился в приложении.

В Минветеранов добавили, что использовать е-удостоверение ветерана в Действии можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством: