Україна запустила застосунок "Армія+" для військових. Як він працюватиме

В Україні 8 серпня офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців “Армія+”. У ньому військовослужбовці зможуть надсилати командирам електронні рапорти.
Головні тези:
- Запущено застосунок “Армія+” для українських військовослужбовців з можливістю надсилання електронних рапортів.
- Мета застосунку - звільнити армію від паперової бюрократії та застарілих процесів.
- У першій версії доступні 11 видів рапортів та унікальний ID-номер для швидкої авторизації.
- Додаток також містить опитування, що дозволяє військовим впливати на зміни в Силах оборони України.
Що відомо про новий застосунок "Армія+"
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, мета застосунку — звільнити українську армію від марудної паперової роботи.
У Мінцифри повідомили, що в першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — унікальний ID-номер військового, який дозволяє надіслати рапорти на підпис за кілька хвилин.
В “Армія+” також є опитування, де військові зможуть впливати на зміни в Силах оборони України.
Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.
Україна також запустила застосунок “Резерв+”
У травні Міноборони запустило мобільний застосунок “Резерв+” для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Він надає можливість оперативного оновлення військово-облікових даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.
Крім того, у “Резерв+” також з'явився QR-код, що прирівняло електронний військово-обліковий документ до паперового.
Відсканувавши код, представники ТЦК зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
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