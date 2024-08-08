Україна запустила застосунок "Армія+" для військових. Як він працюватиме
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна запустила застосунок "Армія+" для військових. Як він працюватиме

Володимир Зеленський
Україна запустила застосунок "Армія+" для військових. Як він працюватиме

В Україні 8 серпня офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців “Армія+”. У ньому військовослужбовці зможуть надсилати командирам електронні рапорти.

Головні тези:

  • Запущено застосунок “Армія+” для українських військовослужбовців з можливістю надсилання електронних рапортів.
  • Мета застосунку - звільнити армію від паперової бюрократії та застарілих процесів.
  • У першій версії доступні 11 видів рапортів та унікальний ID-номер для швидкої авторизації.
  • Додаток також містить опитування, що дозволяє військовим впливати на зміни в Силах оборони України.

Що відомо про новий застосунок "Армія+"

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, мета застосунку — звільнити українську армію від марудної паперової роботи.

Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому непотрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів: спочатку — електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

У Мінцифри повідомили, що в першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — унікальний ID-номер військового, який дозволяє надіслати рапорти на підпис за кілька хвилин.

В “Армія+” також є опитування, де військові зможуть впливати на зміни в Силах оборони України.

Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.

Україна також запустила застосунок “Резерв+”

У травні Міноборони запустило мобільний застосунок “Резерв+” для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Він надає можливість оперативного оновлення військово-облікових даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

Крім того, у “Резерв+” також з'явився QR-код, що прирівняло електронний військово-обліковий документ до паперового.

Відсканувавши код, представники ТЦК зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

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