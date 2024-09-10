"Привиди Фенікса". Як ЗСУ воюють на фронті секретними американськими дронами

Штурмові безпілотники Phoenix Ghost, які США передають Україні, залишаються загадковими вже тривалий час. Ці дрони ніколи не згадувалися до березня 2022 року, коли адміністрація Байдена оголосила про постачання Україні 121 дрона Phoenix Ghost.
Головні тези:
- Дрони Phoenix Ghost стали новим збройним обладнанням, що дозволяє українським військовим ефективно боротися з російськими військами на фронті.
- Україна отримала від США 121 безпілотник Phoenix Ghost.
- Phoenix Ghost може вразити середню бронетехніку та досягли високої успішності в ураженні транспортних засобів на фронті в Україні.
- Компанія Aevex Aerospace виробляє нові боєприпаси для дронів Phoenix Ghost, що підвищує їхню ефективність та можливості в ураженні цілей.
- Українські військові також використовують дрони, як от “Баба-Яга”, що демонструють високу ефективність та страх на російських військових у бойових діях.
Що відомо про загадкові дрони Phoenix Ghost
Як зазначає Forbes, ефективність цих безпілотників була настільки високою, що США згодом пообіцяли передати Україні ще 580 одиниць. У липневому пакеті допомоги 2023 року згадувалися безпілотні системи Phoenix Ghost і Switchblade.
Офіційної інформації про Phoenix Ghost практично немає. Після кількох згадок у звітах Міністерства оборони США, ці дрони зникли з публічного поля. Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявляв у квітні 2022 року, що Phoenix Ghost має подібні можливості до Switchblade, але не є точною копією.
Як зазначається, Phoenix Ghost може переносити одна людина, дрон оснащений боєголовкою, здатною ефективно вражати середню бронетехніку, і має час польоту до шести годин. В Україні ці дрони досягли 60% успішності в ураженні транспортних засобів.
Цю інформацію ніколи не підтверджували офіційні особи США, і жодних зображень або відео цих дронів не з’являлося.
Компанія Aevex Aerospace, яка займається виробництвом цих дронів, представила на виставці 2024 року нові боєприпаси Atlas і Dominator, що належать до родини Phoenix Ghost. Atlas є вдосконаленою версією російського "Ланцета", а Dominator схожий на менший "Шахед" і призначений для дальніх ударів.
На сайті Aevex вказано, що понад 4000 дронів було передано користувачам за урядовими контрактами США. Ця кількість свідчить про високу інтенсивність постачань і ефективність їх використання.
Чому російські окупанти бояться українського дрона “Баба-Яга”
Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські військові знищують солдатів РФ дроном “Баба-Яга”.
Як зазначив “Аякс”, “Баба-Яга” — це бомбер. Через те, що він дуже великий, його застосовують лише вночі, бо вдень його дуже легко збити.
Український захисник підкреслює, що феноменом “Баби-Яги” є те, що російська армія так і не почала застосувати цей дрон проти ЗСУ.
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