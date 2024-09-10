"Привиди Фенікса". Як ЗСУ воюють на фронті секретними американськими дронами

Штурмові безпілотники Phoenix Ghost, які США передають Україні, залишаються загадковими вже тривалий час. Ці дрони ніколи не згадувалися до березня 2022 року, коли адміністрація Байдена оголосила про постачання Україні 121 дрона Phoenix Ghost.

Що відомо про загадкові дрони Phoenix Ghost

Як зазначає Forbes, ефективність цих безпілотників була настільки високою, що США згодом пообіцяли передати Україні ще 580 одиниць. У липневому пакеті допомоги 2023 року згадувалися безпілотні системи Phoenix Ghost і Switchblade.

Офіційної інформації про Phoenix Ghost практично немає. Після кількох згадок у звітах Міністерства оборони США, ці дрони зникли з публічного поля. Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявляв у квітні 2022 року, що Phoenix Ghost має подібні можливості до Switchblade, але не є точною копією.

"AEVEX’s Group 2 Loitering Munitions are combat-proven tactical UAS's composed of lightweight materials to achieve optimal payload-to-GTOW ratios and increased striking distances equal to many Group 3 UAS. To date, over 4,000 aircraft have been delivered to users" ~ AEVEX pic.twitter.com/aitwildD4F — AirPower 2.0 (MIL_STD) (@AirPowerNEW1) April 20, 2024

Як зазначається, Phoenix Ghost може переносити одна людина, дрон оснащений боєголовкою, здатною ефективно вражати середню бронетехніку, і має час польоту до шести годин. В Україні ці дрони досягли 60% успішності в ураженні транспортних засобів.

Цю інформацію ніколи не підтверджували офіційні особи США, і жодних зображень або відео цих дронів не з’являлося.

Phoenix Ghost — це реальна техніка, яка регулярно використовується українськими військами і має вражаючі нові можливості. Передбачається, що дрони, подібні до Phoenix Ghost, могли бути використані для атак на російську територію, — зазначає видання. Поширити

Компанія Aevex Aerospace, яка займається виробництвом цих дронів, представила на виставці 2024 року нові боєприпаси Atlas і Dominator, що належать до родини Phoenix Ghost. Atlas є вдосконаленою версією російського "Ланцета", а Dominator схожий на менший "Шахед" і призначений для дальніх ударів.

We are proud to announce the first public showcase of the Atlas loitering munition at the 2024 Army Aviation Mission Solutions Summit. Read more about the Atlas loitering munition: https://t.co/fPPltZKaaP #QuadA #AEVEX @Army_Aviation #loiteringmunitions pic.twitter.com/QSETmWchHZ — AEVEX Aerospace (@AEVEX_Aerospace) April 19, 2024

На сайті Aevex вказано, що понад 4000 дронів було передано користувачам за урядовими контрактами США. Ця кількість свідчить про високу інтенсивність постачань і ефективність їх використання.

Phoenix Ghost залишається однією з найзагадковіших і потенційно найефективніших систем, які використовуються проти армії РФ в Україні. Його справжній потенціал ще може розкритися, якщо США вирішать застосовувати ці дрони на більш стратегічних напрямках, — підсумувало видання. Поширити

Чому російські окупанти бояться українського дрона “Баба-Яга”

Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські військові знищують солдатів РФ дроном “Баба-Яга”.

Як зазначив “Аякс”, “Баба-Яга” — це бомбер. Через те, що він дуже великий, його застосовують лише вночі, бо вдень його дуже легко збити.

Коли вона піднімається в повітря, збити її дуже легко. Відповідно, застосовується тільки вночі, тому всі нічні бомбери назвали “Бабою-Ягою”. Чому “Баба-Яга”? Бог його знає, це пішло з перехватів. Вона реально вселяла в росіян жах дуже довгий час. Тому що справді, коли таке щось гуде в тебе над головою, і ще й потім 10 кг скидає на тебе — це справді демотивує, — розповів “Аякс”. Поширити