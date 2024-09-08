Україна успішно вдосконалює свою РЕБ для протидії російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна успішно вдосконалює свою РЕБ для протидії російських дронів

Україна успішно вдосконалює свою РЕБ для протидії російських дронів
Джерело:  ISW

ЗСУ продовжують активно й успішно розвивати РЕБ для протидії російським БпЛА. Це допомагає зберегти обмежені системи ППО і ракети.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ активно й успішно розвивають РЕБ для ефективної протидії російським безпілотникам.
  • Використання українськими силами радіоелектронної боротьби дозволяє зберегти обмежені ресурси ППО та ракети.
  • Україна створила безпілотник-перехоплювач, який вже застосовується на передовій для збивання російських безпілотників.
  • Українські дрони здатні вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км, що дозволяє завдавати удари по ворожій інфраструктурі.

Як Україна вдосконалює РЕБ

Україна продовжує успішно адаптувати та вдосконалювати свої засоби боротьби з безпілотниками, дозволяючи українським силам застосовувати системи нижчого рівня для протидії російському тиску на обмежену "парасольку" ППО України.

Аналітики ISW нагадують, що українські посадовці нещодавно повідомили про невдачі деяких російських безпілотників "Shahed", які не досягли своїх цілей з невстановлених причин, проте Повітряні сили України 31 серпня та 6 вересня підтвердили, що українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) мали вплив на ці безпілотники.

Крім того, українська компанія Besomar, що займається виробництвом безпілотників, заявила про створення безпілотника-перехоплювача, здатного збивати російські безпілотники, і повідомила, що ці перехоплювачі вже використовуються ЗСУ в зоні бойових дій.

У звіті зазначено, що ці заходи є частиною комплексних зусиль України щодо нейтралізації впливу масованих російських атак на обмежену "парасольку" протиповітряної оборони, особливо в умовах затримок і непослідовності західної допомоги у сфері безпеки.

ISW вважає, що використання українськими силами РЕБ для протидії безпілотникам "Shahed" дозволить зберегти обмежені ресурси ППО та ракети, необхідні для захисту від російських ракетних ударів по прифронтових районах, критичній інфраструктурі та основних населених пунктах.

Обидві сторони, російська та українська, залучені у технологічну гонку "наступ-оборона", і здатність України впроваджувати інновації швидше, ніж адаптуються російські сили, є ключовим фактором у протидії військовій перевазі Росії.

Українські дрони вражають військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов офіційно підтвердив, що Україна змогла створити дрони, які вже успішно атакують російській військові об’єкти на відстані до 1800 км.

Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км, — зазначив Буданов.

Шеф української розвідки також звернув увагу на те, що ворожі військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст та сіл, регулярно здригаються від повітряних атак.

Кирило Буданов пообіцяв українцям, що вся інфраструктура Росії, яка працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат.

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Категорія
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