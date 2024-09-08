Украина успешно совершенствует свою РЭБ для противодействия российских дронов

ВСУ продолжают активно и успешно развивать РЭБ для противодействия российским БПЛА. Это помогает сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты.

Как Украина совершенствует РЕБ

Украина продолжает успешно адаптировать и совершенствовать свои средства борьбы с беспилотниками, позволяя украинским силам применять системы более низкого уровня для противодействия российскому давлению на ограниченный "зонтик" ПВО Украины.

Аналитики ISW напоминают, что украинские должностные лица недавно сообщили о неудачах некоторых российских беспилотников "Shahed", которые не достигли своих целей по неустановленным причинам, однако Воздушные силы Украины 31 августа и 6 сентября подтвердили, что украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказали влияние на эти беспилотники.

Кроме того, украинская компания Besomar, занимающаяся производством беспилотников, заявила о создании беспилотника-перехватчика, способного сбивать российские беспилотники, и сообщила, что эти перехватчики уже используются ВСУ в зоне боевых действий.

В отчете отмечено, что эти меры являются частью комплексных усилий Украины по нейтрализации влияния массированных российских атак на ограниченный "зонтик" противовоздушной обороны, особенно в условиях задержек и непоследовательности западной помощи в сфере безопасности.

ISW считает, что использование украинскими силами РЭБ для противодействия беспилотникам Shahed позволит сохранить ограниченные ресурсы ПВО и ракеты, необходимые для защиты от российских ракетных ударов по прифронтовым районам, критической инфраструктуре и основным населенным пунктам.

Обе стороны, российская и украинская, вовлечены в технологическую гонку "наступление-оборона", и способность Украины внедрять инновации быстрее адаптированных российских сил являются ключевым фактором в противодействии военному превосходству России. Поделиться

Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, уже успешно атакующие российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.

Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в том числе представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км, отметил Буданов. Поделиться

Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.