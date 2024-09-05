Новороссийск РФ атаковали морские дроны — видео

Россияне 5 сентября заявили об атаке безэкипажных катеров в Новороссийск. Известно, что в порту города дислоцируются, в частности, русские военные корабли.
Главные тезисы
- 5 сентября в Новороссийске произошла атака морских дронов, находящихся в городе дислоцируются русские военные корабли.
- Мэр Новороссийска сообщил о непрерывном отражении атаки и просил жителей соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.
- Российская Федерация усиливает оборону подлодок в Новороссийске, проводя загрузку ракет.
- Силы обороны Украины ранее демонстрировали активность с использованием дронов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске, атакуя важные инфраструктурные объекты.
Что известно об атаке морских дронов Новороссийска
Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, происходит якобы отражение атаки.
Также он попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.
Также, как сообщают росСМИ, в городе звучали звуки стрельбы.
Из-за атак ВСУ РФ продолжает "хоронить" подлодки в Новороссийске
Российская Федерация научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. В настоящее время загрузка проходит в Новороссийске.
Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно на средства подводных лодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.
Напомним, Россия перегнала в Новороссийск 14 кораблей после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре прошлого года.
Силы обороны Украины 17 мая более сотни дронов атаковали целые окупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанция.
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