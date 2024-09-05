Новороссийск РФ атаковали морские дроны — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Новороссийск РФ атаковали морские дроны — видео

Новороссийск РФ атаковали морские дроны — видео
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Источник:  online.ua

Россияне 5 сентября заявили об атаке безэкипажных катеров в Новороссийск. Известно, что в порту города дислоцируются, в частности, русские военные корабли.

Главные тезисы

  • 5 сентября в Новороссийске произошла атака морских дронов, находящихся в городе дислоцируются русские военные корабли.
  • Мэр Новороссийска сообщил о непрерывном отражении атаки и просил жителей соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.
  • Российская Федерация усиливает оборону подлодок в Новороссийске, проводя загрузку ракет.
  • Силы обороны Украины ранее демонстрировали активность с использованием дронов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске, атакуя важные инфраструктурные объекты.

Что известно об атаке морских дронов Новороссийска

Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, происходит якобы отражение атаки.

Также он попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.

Также, как сообщают росСМИ, в городе звучали звуки стрельбы.

Из-за атак ВСУ РФ продолжает "хоронить" подлодки в Новороссийске

Российская Федерация научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. В настоящее время загрузка проходит в Новороссийске.

Страна, называющая себя "сверхгосударственной", полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать ракеты. Основная проблема в разрыве логистики была не в хранении, а в использовании (ракет — ред.), — объяснил Плетенчук.

Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно на средства подводных лодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.

Напомним, Россия перегнала в Новороссийск 14 кораблей после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре прошлого года.

Силы обороны Украины 17 мая более сотни дронов атаковали целые окупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанция.

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