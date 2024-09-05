Новоросійськ РФ атакували морські дрони — відео

Росіяни 5 вересня заявили про атаку безекіпажних катерів Новоросійську. Відомо, що у порту міста дислокуються, зокрема, військові російські кораблі.

Що відомо про атаку морських дронів Новоросійська

Як повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко, відбувається нібито відбиття атаки.

Також він попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон та не перебувати на відкритому просторі біля моря.

Також як повідомляють росЗМІ, у місті лунали звуки стрілянини.

Через атаки ЗСУ РФ продовжує "ховати" підводні човни у Новоросійську

Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у Новоросійську.

Країна, яка себе називає "свєрхдєржавой", пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ракети. Основна проблема в розриві логістики була не в зберіганні, а у використанні (ракет — ред.), — пояснив Плетенчук. Поширити

Речник також додав, що останні кілька атак відбувались саме коштом підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську.

Нагадаємо, Росія перегнала в Новоросійськ 14 кораблів після удару по штабу Чорноморському флоту в Севастополі у вересні минулого року.