Новоросійськ РФ атакували морські дрони — відео

Росіяни 5 вересня заявили про атаку безекіпажних катерів Новоросійську. Відомо, що у порту міста дислокуються, зокрема, військові російські кораблі.
Головні тези:
- Мер Новоросійська повідомив про нібито відбиття атаки морських дронів та закликав мешканців берегової лінії бути обережними.
- Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами в Новоросійську, підводні човни постійно базуються у цьому порту.
- У результаті атак ЗСУ РФ продовжує активно ховати підводні човни у порту Новоросійськ.
- У минулому році Росія перегнала в Новоросійськ 14 кораблів після удару по штабу Чорноморському флоту в Севастополі.
Що відомо про атаку морських дронів Новоросійська
Як повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко, відбувається нібито відбиття атаки.
Також він попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон та не перебувати на відкритому просторі біля моря.
Також як повідомляють росЗМІ, у місті лунали звуки стрілянини.
Через атаки ЗСУ РФ продовжує "ховати" підводні човни у Новоросійську
Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у Новоросійську.
Речник також додав, що останні кілька атак відбувались саме коштом підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську.
Нагадаємо, Росія перегнала в Новоросійськ 14 кораблів після удару по штабу Чорноморському флоту в Севастополі у вересні минулого року.
Сили оборони України 17 травня понад сотнями дронами атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.
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