Куди ЧФ РФ може передислокуватися з Новоросійська — відповідь експерта

Експерт зазначив, що в Новоросійську росіяни поставили установку перезарядки підводних човнів ракетами "Калібр", і тільки справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі
Головні тези:
- Росія перебазувала частину флоту з Криму до Новоросійська, підвищуючи загрозу для українських інтересів.
- Можливе переміщення кораблів у Каспійське море через Волго-Донський канал для прихованого розстановлення ракет.
- Українські ЗСУ активно ведуть контррозвідку та завдають влучних ударів по російському флоту у Чорному морі.
- Є варіант перезарядження ракет з Каспію, що становить загрозу для частини України.
- Україні важливо бути готовою до можливих рухів російського флоту та забезпечити безпеку своїх морських коридорів.
Куди ЧФ РФ може передислокуватися з Новоросійська
Присутність російського флоту в тимчасово окупованому Криму стає дедалі меншою. Значну частину суден перебазували до порту Новоросійська.
Водночас, росіяни й там не почуваються в безпеці, і тому можуть перемістити свої кораблі в інше місце, розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що для України такий рух не є позитивним.
Таким чином, зауважив експерт, порт у Новоросійську стає дедалі небезпечнішим, після того, як росіяни перебазували туди з тимчасово окупованого Криму значну частину флоту після влучних ударів ЗСУ морськими дронами.
Однак порт Новоросійськ — не остання точка для російського флоту.
ЗСУ полюють на російський флот у Чорному морі
Нагадаємо, після того, як ЗСУ вразили кілька великих десантних кораблів РФ, окупанти тривалий час не виводили на чергування БДК. А в ніч на 20 травня в соціальних мережах з'явилася інформація, що під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".
6 червня спецпризначенці Головного управління розвідки знищили російський буксир "Сатурн". Зазначалося, що це судно мало забезпечувати панування Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.
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