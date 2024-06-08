Куди ЧФ РФ може передислокуватися з Новоросійська — відповідь експерта

Експерт зазначив, що в Новоросійську росіяни поставили установку перезарядки підводних човнів ракетами "Калібр", і тільки справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі

Куди ЧФ РФ може передислокуватися з Новоросійська

Присутність російського флоту в тимчасово окупованому Криму стає дедалі меншою. Значну частину суден перебазували до порту Новоросійська.

Водночас, росіяни й там не почуваються в безпеці, і тому можуть перемістити свої кораблі в інше місце, розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що для України такий рух не є позитивним.

Росіяни вже точно в Новоросійську поставили установку перезарядки тих же підводних човнів ракетами "Калібр". Уже було кілька пусків, вони перезаряджалися без заходу в Севастополь, тобто установка вже є в Новоросійську. Справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі, — зазначив Світан. Поширити

Таким чином, зауважив експерт, порт у Новоросійську стає дедалі небезпечнішим, після того, як росіяни перебазували туди з тимчасово окупованого Криму значну частину флоту після влучних ударів ЗСУ морськими дронами.

Новоросійськ уже давно зачекався свого "малюка" (йдеться про дрон Sea Baby). Треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми. І порт, і, до речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії вже знищено "санкціями" Малюка і Буданова, от треба добиратися до наступних 50%, які якраз є на нафтовому терміналі в Новоросійську, — зазначив Світан. Поширити

Однак порт Новоросійськ — не остання точка для російського флоту.

Є ймовірність, що частину кораблів перекинуть у Каспійське море через Волго-Донський канал. Вони спробують заховати ракетоносії там. Для нас це не найкращий варіант. Якщо "Калібри" будуть випускати з Каспію, то до частини України вони долетять, — додав військовий експерт. Поширити

ЗСУ полюють на російський флот у Чорному морі

Нагадаємо, після того, як ЗСУ вразили кілька великих десантних кораблів РФ, окупанти тривалий час не виводили на чергування БДК. А в ніч на 20 травня в соціальних мережах з'явилася інформація, що під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".

6 червня спецпризначенці Головного управління розвідки знищили російський буксир "Сатурн". Зазначалося, що це судно мало забезпечувати панування Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.