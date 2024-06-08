Куди ЧФ РФ може передислокуватися з Новоросійська — відповідь експерта
Категорія
Світ
Дата публікації

Куди ЧФ РФ може передислокуватися з Новоросійська — відповідь експерта

чф рф
Джерело:  24 канал

Експерт зазначив, що в Новоросійську росіяни поставили установку перезарядки підводних човнів ракетами "Калібр", і тільки справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі

Головні тези:

  • Росія перебазувала частину флоту з Криму до Новоросійська, підвищуючи загрозу для українських інтересів.
  • Можливе переміщення кораблів у Каспійське море через Волго-Донський канал для прихованого розстановлення ракет.
  • Українські ЗСУ активно ведуть контррозвідку та завдають влучних ударів по російському флоту у Чорному морі.
  • Є варіант перезарядження ракет з Каспію, що становить загрозу для частини України.
  • Україні важливо бути готовою до можливих рухів російського флоту та забезпечити безпеку своїх морських коридорів.

Куди ЧФ РФ може передислокуватися з Новоросійська

Присутність російського флоту в тимчасово окупованому Криму стає дедалі меншою. Значну частину суден перебазували до порту Новоросійська.

Водночас, росіяни й там не почуваються в безпеці, і тому можуть перемістити свої кораблі в інше місце, розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що для України такий рух не є позитивним.

Росіяни вже точно в Новоросійську поставили установку перезарядки тих же підводних човнів ракетами "Калібр". Уже було кілька пусків, вони перезаряджалися без заходу в Севастополь, тобто установка вже є в Новоросійську. Справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі, — зазначив Світан.

Таким чином, зауважив експерт, порт у Новоросійську стає дедалі небезпечнішим, після того, як росіяни перебазували туди з тимчасово окупованого Криму значну частину флоту після влучних ударів ЗСУ морськими дронами.

Новоросійськ уже давно зачекався свого "малюка" (йдеться про дрон Sea Baby). Треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми. І порт, і, до речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії вже знищено "санкціями" Малюка і Буданова, от треба добиратися до наступних 50%, які якраз є на нафтовому терміналі в Новоросійську, — зазначив Світан.

Однак порт Новоросійськ — не остання точка для російського флоту.

Є ймовірність, що частину кораблів перекинуть у Каспійське море через Волго-Донський канал. Вони спробують заховати ракетоносії там. Для нас це не найкращий варіант. Якщо "Калібри" будуть випускати з Каспію, то до частини України вони долетять, — додав військовий експерт.

ЗСУ полюють на російський флот у Чорному морі

Нагадаємо, після того, як ЗСУ вразили кілька великих десантних кораблів РФ, окупанти тривалий час не виводили на чергування БДК. А в ніч на 20 травня в соціальних мережах з'явилася інформація, що під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".

6 червня спецпризначенці Головного управління розвідки знищили російський буксир "Сатурн". Зазначалося, що це судно мало забезпечувати панування Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки ще великих десантних кораблів залишається у ЧФ РФ — відповідь ВМС України
Корабль армії РФ "Ямал"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як на хід війни вплинула зміна командувача ЧФ РФ — пояснення розвідки Британії
Міноборони Британії
Чорноморський флот РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила у Криму найстаріший корабель ЧФ РФ "Коммуна" — відео
корабель РФ "Коммуна"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?