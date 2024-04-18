Як на хід війни вплинула зміна командувача ЧФ РФ — пояснення розвідки Британії

Британські розвідники вирішили проаналізувати останню активність Чорноморського флоту РФ, який станом на сьогодні базується у Новоросійську.

Чорноморський флот РФ став менш активним

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що 1 квітня ракетний фрегат класу "Григорович" провів бойові стрільби в порту Новоросійська.

Як зазначають іноземні розвідники, сучасні російські кораблі, такі як фрегат класу "Григорович", мають системи вертикального запуску для стрільби крилатими ракетами по морських і наземних цілях.

Що важливо розуміти, такі ракети історично перезаряджаються в Севастополі.

Однак Росія в основному вивела свої кораблі і підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська. Після відсторонення командувача ЧФ РФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни, — йдеться в офіційній заяві Міноборони Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qf8Dx0mElM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2024

Чому Кремль перекинув ЧФ РФ у Новоросійськ

Британські розвідники дійшли висновку, що Чорноморський флот залишатиметься у Новоросійську, адже станом на сьогодні це найкращий спосіб захистити його від нападу з боку України.

Окрім того, наголошується, що інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у порту Новоросійська, цілком можливо, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування кораблів ЧФ РФ на невизначений термін.

Варто також нагадати, що нещодавно спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив, що для України найбільшу небезпеку становлять три ворожі підводні човни у Чорному морі.