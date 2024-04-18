Як на хід війни вплинула зміна командувача ЧФ РФ — пояснення розвідки Британії

Британські розвідники вирішили проаналізувати останню активність Чорноморського флоту РФ, який станом на сьогодні базується у Новоросійську.
Чорноморський флот РФ став менш активним
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що 1 квітня ракетний фрегат класу "Григорович" провів бойові стрільби в порту Новоросійська.
Як зазначають іноземні розвідники, сучасні російські кораблі, такі як фрегат класу "Григорович", мають системи вертикального запуску для стрільби крилатими ракетами по морських і наземних цілях.
Що важливо розуміти, такі ракети історично перезаряджаються в Севастополі.
Чому Кремль перекинув ЧФ РФ у Новоросійськ
Британські розвідники дійшли висновку, що Чорноморський флот залишатиметься у Новоросійську, адже станом на сьогодні це найкращий спосіб захистити його від нападу з боку України.
Окрім того, наголошується, що інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у порту Новоросійська, цілком можливо, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування кораблів ЧФ РФ на невизначений термін.
Варто також нагадати, що нещодавно спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив, що для України найбільшу небезпеку становлять три ворожі підводні човни у Чорному морі.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-