Як на хід війни вплинула зміна командувача ЧФ РФ — пояснення розвідки Британії
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Як на хід війни вплинула зміна командувача ЧФ РФ — пояснення розвідки Британії

Міноборони Британії
Чорноморський флот РФ

Британські розвідники вирішили проаналізувати останню активність Чорноморського флоту РФ, який станом на сьогодні базується у Новоросійську.

Чорноморський флот РФ став менш активним

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що 1 квітня ракетний фрегат класу "Григорович" провів бойові стрільби в порту Новоросійська.

Як зазначають іноземні розвідники, сучасні російські кораблі, такі як фрегат класу "Григорович", мають системи вертикального запуску для стрільби крилатими ракетами по морських і наземних цілях.

Що важливо розуміти, такі ракети історично перезаряджаються в Севастополі.

Однак Росія в основному вивела свої кораблі і підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська. Після відсторонення командувача ЧФ РФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни, — йдеться в офіційній заяві Міноборони Великої Британії.

Чому Кремль перекинув ЧФ РФ у Новоросійськ

Британські розвідники дійшли висновку, що Чорноморський флот залишатиметься у Новоросійську, адже станом на сьогодні це найкращий спосіб захистити його від нападу з боку України.

Окрім того, наголошується, що інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у порту Новоросійська, цілком можливо, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування кораблів ЧФ РФ на невизначений термін.

Варто також нагадати, що нещодавно спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив, що для України найбільшу небезпеку становлять три ворожі підводні човни у Чорному морі.

Загалом вони мають приблизно 10 носіїв. Ця кількість може варіюватися залежно від боєготовності. Звісно, можна казати, що близько 40 одиниць ще є таких, які можуть складати небезпеку, — пояснив Плетенчук.

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