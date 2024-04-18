Росія знищила майже всю теплову генерацію України й може атакувати АЕС — Зеленський

Як офіційно підтвердив глава держави Володимир Зеленський, країна-агресорка РФ знищила майже всю українську теплову енергетику, однак на цьому вона не зупиниться та може завдавати ударів по АЕС.

Зеленський закликає посилити захист України від атак Росії

На переконання президента, російські загарбники можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС.

Саме тому Володимир Зеленський просить надати Україні сучасні засоби ППО. З такою заявою він виступив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

Український лідер звертає увагу на те, що греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак.

Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору. Володимир Зеленський Президент України

Україна не зможе встояти без систем ППО

Глава держави нагадав про важливість надання Україні нових засобів ППО.

На його переконання, ракетний терор країни-агресорки можуть зупинити лише такі системи як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams.

Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз — потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи, — підкреслив Володимир Зеленський Поширити

За його словами, російські загарбники відчувають свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента.