Росія знищила майже всю теплову генерацію України й може атакувати АЕС — Зеленський

Як офіційно підтвердив глава держави Володимир Зеленський, країна-агресорка РФ знищила майже всю українську теплову енергетику, однак на цьому вона не зупиниться та може завдавати ударів по АЕС.
Зеленський закликає посилити захист України від атак Росії
На переконання президента, російські загарбники можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС.
Саме тому Володимир Зеленський просить надати Україні сучасні засоби ППО. З такою заявою він виступив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.
Український лідер звертає увагу на те, що греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак.
Україна не зможе встояти без систем ППО
Глава держави нагадав про важливість надання Україні нових засобів ППО.
На його переконання, ракетний терор країни-агресорки можуть зупинити лише такі системи як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams.
За його словами, російські загарбники відчувають свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента.
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