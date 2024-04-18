Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины и может атаковать АЭС — Зеленский

Как официально подтвердил глава государства Владимир Зеленский, страна-агрессорка РФ уничтожила почти всю украинскую тепловую энергетику, однако на этом она не остановится и может наносить удары по АЭС.

Зеленский призывает усилить защиту Украины от атак России

По мнению президента, российские захватчики могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС.

Именно поэтому Владимир Зеленский просит предоставить Украине современные ПВО. С таким заявлением он выступил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

Украинский лидер обращает внимание на то, что плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам.

Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой российского террора. Владимир Зеленский Президент Украины

Украина не сможет выстоять без систем ПВО

Глава государства напомнил о важности предоставления Украине новых средств ПВО.

По его убеждению, ракетный террор страны-агрессорки могут остановить только такие системы как "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams.

У вас есть системы. Они нужны Украине прямо сейчас — нужны, чтобы помешать Путину использовать террористические методы, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

По его словам, российские захватчики ощущают свою силу практически во всем, что принадлежит к вооруженному компоненту.