Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины и может атаковать АЭС — Зеленский

Как официально подтвердил глава государства Владимир Зеленский, страна-агрессорка РФ уничтожила почти всю украинскую тепловую энергетику, однако на этом она не остановится и может наносить удары по АЭС.
Зеленский призывает усилить защиту Украины от атак России
По мнению президента, российские захватчики могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС.
Именно поэтому Владимир Зеленский просит предоставить Украине современные ПВО. С таким заявлением он выступил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.
Украинский лидер обращает внимание на то, что плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам.
Украина не сможет выстоять без систем ПВО
Глава государства напомнил о важности предоставления Украине новых средств ПВО.
По его убеждению, ракетный террор страны-агрессорки могут остановить только такие системы как "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams.
По его словам, российские захватчики ощущают свою силу практически во всем, что принадлежит к вооруженному компоненту.
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