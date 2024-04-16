Зеленский анонсировал созыв заседания Совета Украина-НАТО на счет ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев запросит созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба.
Созыв заседания Совета Украина-НАТО
В вечернем обращении президент сказал, что Украина работает ради увеличения реальной помощи от партнеров.
Президент добавил, что Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина — НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.
Почему США не будут сбивать дроны над Украиной, как делают в Израиле
Накануне в Белом доме сказали, что США не будут помогать сбивать дроны над Украиной, как они это сделали при атаке Ирана на Израиль.
По словам советника Белого дома Джона Кирби, это «разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз».
Однако на сегодняшний день США не могут помочь Украине оружием, поскольку не имеют дополнительного финансирования национальной безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-