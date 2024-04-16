Зеленский анонсировал созыв заседания Совета Украина-НАТО на счет ПВО

Созыв заседания Совета Украина-НАТО

В вечернем обращении президент сказал, что Украина работает ради увеличения реальной помощи от партнеров.

За эти два дня мы уже чего не слышали. О разных конфликтах — здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, — разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые «шахеды» и баллистика… О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разное достоинство у людей? Нет. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент добавил, что Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина — НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.

Почему США не будут сбивать дроны над Украиной, как делают в Израиле

Накануне в Белом доме сказали, что США не будут помогать сбивать дроны над Украиной, как они это сделали при атаке Ирана на Израиль.

По словам советника Белого дома Джона Кирби, это «разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз».

Президент Байден был ясен с начала конфликта в Украине: США не собираются участвовать в нем в боевой роли. Мы предоставляем Украине инструменты, необходимые для защиты воздушного пространства. Джон Кирби советник Белого дома

Однако на сегодняшний день США не могут помочь Украине оружием, поскольку не имеют дополнительного финансирования национальной безопасности.