Зеленський анонсував скликання засідання Ради Україна—НАТО щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба.
Скликання засідання Ради Україна—НАТО
У вечірньому зверненні президент сказав, що Україна працює заради збільшення реальної допомоги від партнерів.
Президент додав, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.
Чому США не збиватимуть дрони над Україною, як роблять в Ізраїлі
Напередодні у Білому домі сказали, що США не будуть допомагати збивати дрони над Україною, як вони це зробили під час атаки Ірану на Ізраїль.
За словами радника Білого дому Джона Кірбі, це «різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз».
Однак, на сьогодні США не можуть допомогти Україні зброєю, оскільки не мають додаткового фінансування національної безпеки.
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