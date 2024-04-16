Зеленський анонсував скликання засідання Ради Україна—НАТО щодо ППО

Скликання засідання Ради Україна—НАТО

У вечірньому зверненні президент сказав, що Україна працює заради збільшення реальної допомоги від партнерів.

За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти — тут, у Європі, і на Близькому Сході, — різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові «шахеди» та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Володимир Зеленський Президент України

Президент додав, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Чому США не збиватимуть дрони над Україною, як роблять в Ізраїлі

Напередодні у Білому домі сказали, що США не будуть допомагати збивати дрони над Україною, як вони це зробили під час атаки Ірану на Ізраїль.

За словами радника Білого дому Джона Кірбі, це «різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз».

Президент Байден був чітким з початку конфлікту в Україні: США не збираються брати участь у ньому в бойовій ролі. Ми надаємо Україні інструменти, необхідні для захисту її повітряного простору. Джон Кірбі радник Білого дому

Однак, на сьогодні США не можуть допомогти Україні зброєю, оскільки не мають додаткового фінансування національної безпеки.