Как на ход войны повлияла смена командующего ЧФ РФ — объяснение разведки Британии

Британские разведчики решили проанализировать последнюю активность Черноморского флота РФ, который на сегодняшний день базируется в Новороссийске.
Черноморский флот РФ стал менее активным
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что 1 апреля ракетный фрегат класса "Григорович" провел боевые стрельбы в порту Новороссийска.
Как отмечают иностранные разведчики, современные российские корабли, такие как фрегат класса "Григорович", имеют систему вертикального запуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям.
Что важно понимать, такие ракеты исторически перезаряжаются в Севастополе.
Почему Кремль перебросил ЧФ РФ в Новороссийск
Британские разведчики пришли к выводу, что Черноморский флот будет оставаться в Новороссийске, ведь на сегодняшний день это лучший способ защитить его от атак со стороны Украины.
Кроме того, указано, что инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в порту Новороссийска, вполне возможно, была усовершенствована, чтобы поддерживать новые условия базирования кораблей ЧФ РФ на неопределенный срок.
Стоит также напомнить, что недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил, что для Украины наибольшую опасность представляют три вражеских подводных лодки в Черном море.
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