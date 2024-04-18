Как на ход войны повлияла смена командующего ЧФ РФ — объяснение разведки Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Как на ход войны повлияла смена командующего ЧФ РФ — объяснение разведки Британии

Минобороны Британии
Черноморский флот РФ
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Британские разведчики решили проанализировать последнюю активность Черноморского флота РФ, который на сегодняшний день базируется в Новороссийске.

Черноморский флот РФ стал менее активным

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что 1 апреля ракетный фрегат класса "Григорович" провел боевые стрельбы в порту Новороссийска.

Как отмечают иностранные разведчики, современные российские корабли, такие как фрегат класса "Григорович", имеют систему вертикального запуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям.

Что важно понимать, такие ракеты исторически перезаряжаются в Севастополе.

Однако Россия в основном вывела свои корабли и подлодки Черноморского флота из Севастополя дальше на восток в Новороссийск. После отстранения командующего ЧФ РФ в марте 2024 года флот был наименее активен с начала войны, — сказано в официальном заявлении Минобороны Великобритании.

Почему Кремль перебросил ЧФ РФ в Новороссийск

Британские разведчики пришли к выводу, что Черноморский флот будет оставаться в Новороссийске, ведь на сегодняшний день это лучший способ защитить его от атак со стороны Украины.

Кроме того, указано, что инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в порту Новороссийска, вполне возможно, была усовершенствована, чтобы поддерживать новые условия базирования кораблей ЧФ РФ на неопределенный срок.

Стоит также напомнить, что недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил, что для Украины наибольшую опасность представляют три вражеских подводных лодки в Черном море.

В общей сложности они имеют примерно 10 носителей. Это количество может варьироваться в зависимости от боеготовности. Конечно, можно говорить, что около 40 единиц еще таких, которые могут представлять опасность, — объяснил Плетенчук.

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