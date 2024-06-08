Куда ЧФ РФ может передислоцироваться из Новороссийска — ответ эксперта

Эксперт отметил, что в Новороссийске россияне поставили установку перезарядки подлодок ракетами "Калибр", и только дело времени, когда там будут перезаряжаться и корабли.
Главные тезисы
- Россия перебазировала часть флота из Крыма в Новороссийск, повышая угрозу украинским интересам.
- Возможно перемещение кораблей в Каспийское море через Волго-Донской канал для скрытой расстановки ракет.
- Украинские ВСУ активно ведут контрразведку и наносят меткие удары по российскому флоту в Черном море.
- Есть вариант перезарядки ракет из Каспия, представляющий угрозу для части Украины.
- Украине важно быть готовым к возможным движениям российского флота и обеспечить безопасность своих морских коридоров.
Куда ЧФ РФ может передислоцироваться из Новороссийска
Присутствие российского флота во временно оккупированном Крыму становится все меньше. Значительную часть судов перебазировали в Новороссийскский порт.
В то же время, россияне и там не чувствуют себя в безопасности, и поэтому могут переместить свои корабли в другое место, рассказал 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что для Украины такое движение не является положительным.
Таким образом, отметил эксперт, порт в Новороссийске становится все более опасным, после того как россияне перебазировали туда из временно оккупированного Крыма значительную часть флота после точных ударов ВСУ морскими дронами.
Однако порт Новороссийск — не последняя точка для российского флота.
ВСУ охотятся на российский флот в Черном море
Напомним, после того, как ВСУ поразили несколько крупных десантных кораблей РФ, оккупанты долгое время не выводили на дежурство БГК. А в ночь на 20 мая в социальных сетях появилась информация, что при атаке на оккупированный Севастополь мог быть утоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".
6 июня спецназовцы Главного управления разведки уничтожили российский буксир "Сатурн". Отмечалось, что это судно должно было обеспечивать господство Черноморского флота РФ в Черном море.
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