Куда ЧФ РФ может передислоцироваться из Новороссийска — ответ эксперта

Эксперт отметил, что в Новороссийске россияне поставили установку перезарядки подлодок ракетами "Калибр", и только дело времени, когда там будут перезаряжаться и корабли.

Куда ЧФ РФ может передислоцироваться из Новороссийска

Присутствие российского флота во временно оккупированном Крыму становится все меньше. Значительную часть судов перебазировали в Новороссийскский порт.

В то же время, россияне и там не чувствуют себя в безопасности, и поэтому могут переместить свои корабли в другое место, рассказал 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что для Украины такое движение не является положительным.

Россияне уже точно в Новороссийске поставили установку перезарядки тех же подлодок ракетами "Калибр". Уже было несколько пусков, они перезаряжались без заката в Севастополь, то есть установка уже есть в Новороссийске. Дело времени, когда там будут перезаряжать и корабли, — отметил Свитан. Поделиться

Таким образом, отметил эксперт, порт в Новороссийске становится все более опасным, после того как россияне перебазировали туда из временно оккупированного Крыма значительную часть флота после точных ударов ВСУ морскими дронами.

Новороссийск уже давно заждался своего "малыша" (речь идет о дроне Sea Baby). Надо уничтожать этот порт, искать какие-нибудь механизмы. И порт, и, кстати, нефтяной терминал. 50% нефтяной отрасли России уже уничтожены "санкциями" Малыша и Буданова, вот нужно добираться до следующих 50%, которые как раз находятся на нефтяном терминале в Новороссийске, — отметил Свитан. Поделиться

Однако порт Новороссийск — не последняя точка для российского флота.

Есть вероятность, что часть кораблей опрокинут в Каспийское море через Волго-Донский канал. Они попытаются спрятать ракетоносители там. Для нас это не самый лучший вариант. Если "Калибры" будут выпускать из Каспия, то в часть Украины они долетят, — добавил военный эксперт. Поделиться

ВСУ охотятся на российский флот в Черном море

Напомним, после того, как ВСУ поразили несколько крупных десантных кораблей РФ, оккупанты долгое время не выводили на дежурство БГК. А в ночь на 20 мая в социальных сетях появилась информация, что при атаке на оккупированный Севастополь мог быть утоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".

6 июня спецназовцы Главного управления разведки уничтожили российский буксир "Сатурн". Отмечалось, что это судно должно было обеспечивать господство Черноморского флота РФ в Черном море.