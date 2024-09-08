Дрони-вбивці та дрони-перехоплювачі ― що відомо про секретні розробки України
Категорія
Технології
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Дрони-вбивці та дрони-перехоплювачі ― що відомо про секретні розробки України

дрони
Джерело:  Bild

Країна-агресорка РФ має дуже багато дронів, які використовує не лише на фронті, а й для терору мирного населення України. Повітряні сили ЗСУ не хочуть витрачати дорогоцінні ракети для їхнього знищення, тому українські фахівці активно створюють дешеві та ефективні аналоги ― власні потужні дрони.

Головні тези:

  • Українські фахівці активно працюють над створенням дронів-вбивць для перехоплення та знищення російських безпілотників.
  • Україна розробляє дешеві та ефективні дрони з великим радіусом дії.
  • Серед розробок також є дрони-перехоплювачі типу “крило”, які можуть слідувати за ціллю на відстань до 60 км і на висоті до 4 км.

Дрони-вбивці великого радіусу дії

Як вдалося дізнатися німецьким журналістам, одна з головних цілей України — створити "вбивць безпілотників", які зможуть перехоплювати та знищувати російсько-іранські безпілотники дальньої дії "Шахед"/"Герань".

Однак це не так вже й просто, враховуючи те, що вони повинні мати швидкість не менше 200 км/год і великий радіус дії (принаймні 200, а краще 500 кілометрів).

Ще одна важлива вимога — вартість такої “пташки” немає бути захмарною.

Як зазначає видання Bild, українські розробники розраховують створити такі перехоплювачі не пізніше 2025 року.

Українська Армія дронів (Фото: ілюстративне)

Дрони-перехоплювачі типу "крило".

Як вдалося дізнатися журналістам, проблема з невеликими квадрокоптерами полягає в тому, що вони можуть пролетіти лише кілька кілометрів — особливо на великій висоті — тому російські дрони-розвідники можуть легко втекти від них

Враховуючи це, Україна почала розробляти дрони-перехоплювачі з нерухомими крилами, які можуть слідувати за російським дроном на відстань до 60 кілометрів і на висоті до чотирьох кілометрів.

Дрони цього типу вже проходять випробування і мають надійти Силам оборони України ще в 2024.

Квадрокоптери-перехоплювачі

Ця новинка уже не просто створена, а й залучена до бойових дій безпосередньо на фронті.

За словами українських розробників, малі дрони вдалося модифікувати так, щоб їх можна використовувати не для розвідки чи атаки наземних цілей, а для повітряного бою.

Що важливо розуміти, кожного тижня українські дрони-перехоплювачі таранять близько 50 російських безпілотників-розвідників і навіть великих безпілотників-камікадзе "Ланцет".

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