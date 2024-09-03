Дрони атакували військовий аеродром у російській Твері — відео

Росіяни 3 серпня заявили про атаку безпілотників на військовий аеродром у російській Твері.

Що відомо про “бавовну” у Твері РФ

Як зазначають росЗМІ, вночі 3 серпня дрони атакували російське місто Твер. Місцеві жителі повідомляють, що БпЛА летіли у бік аеродрому.

Наразі детальної інформації щодо атаки аеродрому немає. Натомість російське Міноборони відзвітувало про начебто збиття двох дронів над Брянською та Калузькою областями.

У ніч на 3 вересня кошти ППО знищили два українські безпілотники літакового типу над Брянською та Калузькою областями —заявили в Міноборони РФ. Поширити

Дрони атакували ДРЕС у Тверській області РФ

1 вересня у Тверській області під ударом опинилася місцева електростанція у місті Конаково, а також газорозподільна мережа, що знаходиться за кілька кілометрів від неї.

За попередніми даними урайоні Конаково нібито було знищено п'ять дронів. Проте відомо на ДРЕС у Тверській області виникла серйозна пожежа.

У мережі почали з'являтися наслідки атак дронів по ДРЕС у Тверській області РФ.