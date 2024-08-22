Удар по російському аеродрому "Маринівка". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків

Сили оборони України 22 серпня атакували з повітря склади з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області Росії. Знімки наслідків вдалої “бавовни” вже оприлюднені OSINT-дослідником М.Т. Андерсоном.
Головні тези:
- Супутникові знімки наслідків успішного удару українських сил оборони по аеродрому “Маринівка” уже оприлюднені в мережі.
- Удар по аеродрому призвів до знищення ангарів, літаків та складів з авіаційними матеріалами.
- Атака по аеродрому “Маринівка” була спрямована на обмеження авіаційних спроможностей російських сил у повітрі.
Супутникові фото зруйнованого ударом ЗСУ аеродрому “Маринівка” вже є у мережі
На ньому базувалася значна кількість російських бомбардувальників — 14 Су-24 та 15 Су-34.
В мережі з'явились супутникові знімки аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області після нічної атаки СБУ та ССО.
🇷🇺Marinovka Air Base🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) August 22, 2024
... and the 'AFTER' image (30cm from 22 Aug 2024 07:58 UTC)
Still analyzing but given the interest, I shared what I thought were the areas that got hit
Once again, less about airframes. Good amount of destruction around the hangars and just north of there https://t.co/Ows1Tus3Lk pic.twitter.com/LSbd54hcLo
На фото можна побачити, що кілька ангарів, а з ними, ймовірно, літаків, знищено. Так само і зі складськими приміщеннями: тепер їх просто не існує.
Що відомо про наслідки “бавовни” на аеродромі “Маринівка”
Як зазначають джерела, саме “Маринівку” ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.
Наразі місцеві жителі скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром "виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса".
Так зване "СВО" настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами, — розповіли джерела.
Повідомляється, що над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.
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