Удар по російському аеродрому "Маринівка". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків
Категорія
Події
Дата публікації

Удар по російському аеродрому "Маринівка". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків

Аеродром
Джерело:  online.ua

Сили оборони України 22 серпня атакували з повітря склади з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області Росії. Знімки наслідків вдалої “бавовни” вже оприлюднені OSINT-дослідником М.Т. Андерсоном.

Головні тези:

  • Супутникові знімки наслідків успішного удару українських сил оборони по аеродрому “Маринівка” уже оприлюднені в мережі.
  • Удар по аеродрому призвів до знищення ангарів, літаків та складів з авіаційними матеріалами.
  • Атака по аеродрому “Маринівка” була спрямована на обмеження авіаційних спроможностей російських сил у повітрі.

Супутникові фото зруйнованого ударом ЗСУ аеродрому “Маринівка” вже є у мережі

На ньому базувалася значна кількість російських бомбардувальників — 14 Су-24 та 15 Су-34.

В мережі з'явились супутникові знімки аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області після нічної атаки СБУ та ССО.

Все ще аналізую, але, зважаючи на суспільний інтерес, поділився тим, що я вважаю районами, які потрапили під обстріл. Ще раз менше про планери. Велика кількість руйнувань навколо ангарів і на північ від них, — написав осінтер.

На фото можна побачити, що кілька ангарів, а з ними, ймовірно, літаків, знищено. Так само і зі складськими приміщеннями: тепер їх просто не існує.

Що відомо про наслідки “бавовни” на аеродромі “Маринівка”

Як зазначають джерела, саме “Маринівку” ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Наразі місцеві жителі скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром "виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса".

Так зване "СВО" настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами, — розповіли джерела.

Повідомляється, що над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

"Сили оборони з хірургічною точністю працюють по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності, — зазначили поінформовані джерела.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії гримить "бавовна" на аеродромі "Моздок" — відео
бавовна, пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії гримить "бавовна" після масованої атаки дронів — відео
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі РФ "Маринівка" — джерела
Сили оборони України уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі РФ "Маринівка" — джерела

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?