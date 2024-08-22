Удар по российскому аэродрому "Мариновка". В сети появились спутниковые снимки последствий

Силы обороны Украины 22 августа атаковали с воздуха склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России. Снимки последствий удачного "хлопка" уже обнародованы OSINT-исследователем М.Т. Андерсоном.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны атаковали аэродром Мариновка, уничтожив склады с авиабомбами и топливом, ограничив авиационные возможности России.
- Спутниковые снимки показывают разрушения на аэродроме Мариновка, где базировалось множество российских бомбардировщиков.
- Атака на Мариновку снижает преимущество российских сил в воздухе и ограничивает их авиационные возможности.
Спутниковые фото разрушенного ударом ВСУ аэродрома "Мариновка" уже есть в сети
На нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков — 14 Су-24 и 15 Су-34.
В сети появились спутниковые снимки аэродрома Мариновка в Волгоградской области после ночной атаки СБУ и ССО.
🇷🇺Marinovka Air Base🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) August 22, 2024
... and the 'AFTER' image (30cm from 22 Aug 2024 07:58 UTC)
Still analyzing but given the interest, I shared what I thought were the areas that got hit
Once again, less about airframes. Good amount of destruction around the hangars and just north of there https://t.co/Ows1Tus3Lk pic.twitter.com/LSbd54hcLo
На фото можно увидеть, что несколько ангаров, а с ними, по всей видимости, самолетов, уничтожено. Так же и со складскими помещениями: сейчас их просто не существует.
Что известно о последствиях “бавовны” на аэродроме Мариновка
Как отмечают источники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.
Местные жители жалуются, что после атаки дронов их военный аэродром "выглядит как кадры из фильма апокалипсиса".
Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами, — рассказали источники.
Сообщается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.
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