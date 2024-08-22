Удар по российскому аэродрому "Мариновка". В сети появились спутниковые снимки последствий

Силы обороны Украины 22 августа атаковали с воздуха склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России. Снимки последствий удачного "хлопка" уже обнародованы OSINT-исследователем М.Т. Андерсоном.

Спутниковые фото разрушенного ударом ВСУ аэродрома "Мариновка" уже есть в сети

На нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков — 14 Су-24 и 15 Су-34.

В сети появились спутниковые снимки аэродрома Мариновка в Волгоградской области после ночной атаки СБУ и ССО.

Все еще анализирую, но ввиду общественного интереса поделился тем, что я считаю районами, которые попали под обстрел. Еще раз меньше о планерах. Большое количество разрушений вокруг ангаров и к северу от них, — написал осинтер. Поделиться

🇷🇺Marinovka Air Base🇷🇺

... and the 'AFTER' image (30cm from 22 Aug 2024 07:58 UTC)



Still analyzing but given the interest, I shared what I thought were the areas that got hit



Once again, less about airframes. Good amount of destruction around the hangars and just north of there https://t.co/Ows1Tus3Lk pic.twitter.com/LSbd54hcLo — MT Anderson (@MT_Anderson) August 22, 2024

На фото можно увидеть, что несколько ангаров, а с ними, по всей видимости, самолетов, уничтожено. Так же и со складскими помещениями: сейчас их просто не существует.

Что известно о последствиях “бавовны” на аэродроме Мариновка

Как отмечают источники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Местные жители жалуются, что после атаки дронов их военный аэродром "выглядит как кадры из фильма апокалипсиса".

Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами, — рассказали источники.

Сообщается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.