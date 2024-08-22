Удар по российскому аэродрому "Мариновка". В сети появились спутниковые снимки последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар по российскому аэродрому "Мариновка". В сети появились спутниковые снимки последствий

Аэродром
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Источник:  online.ua

Силы обороны Украины 22 августа атаковали с воздуха склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России. Снимки последствий удачного "хлопка" уже обнародованы OSINT-исследователем М.Т. Андерсоном.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны атаковали аэродром Мариновка, уничтожив склады с авиабомбами и топливом, ограничив авиационные возможности России.
  • Спутниковые снимки показывают разрушения на аэродроме Мариновка, где базировалось множество российских бомбардировщиков.
  • Атака на Мариновку снижает преимущество российских сил в воздухе и ограничивает их авиационные возможности.

Спутниковые фото разрушенного ударом ВСУ аэродрома "Мариновка" уже есть в сети

На нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков — 14 Су-24 и 15 Су-34.

В сети появились спутниковые снимки аэродрома Мариновка в Волгоградской области после ночной атаки СБУ и ССО.

Все еще анализирую, но ввиду общественного интереса поделился тем, что я считаю районами, которые попали под обстрел. Еще раз меньше о планерах. Большое количество разрушений вокруг ангаров и к северу от них, — написал осинтер.

На фото можно увидеть, что несколько ангаров, а с ними, по всей видимости, самолетов, уничтожено. Так же и со складскими помещениями: сейчас их просто не существует.

Что известно о последствиях “бавовны” на аэродроме Мариновка

Как отмечают источники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Местные жители жалуются, что после атаки дронов их военный аэродром "выглядит как кадры из фильма апокалипсиса".

Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами, — рассказали источники.

Сообщается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

"Силы обороны с хирургической точностью работают по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", — отметили информированные источники.

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