Дроны атаковали военный аэродром в российской Твери — видео

Россияне 3 августа заявили об атаке беспилотников на военный аэродром в российской Твери.
Главные тезисы
- Атаки дронов на военный аэродром в Твери вызвали обеспокоенность среди местных жителей и властей.
- Российское Минобороны сообщило о якобы сбитии украинских беспилотников, атаковавших Брянскую и Калужскую области.
- ГРЭС в Тверской области также оказалась под ударом дронов, что привело к серьезному пожару.
Что известно о "бавовне" в Твери РФ
Как отмечают росСМИ, ночью 3 августа дроны атаковали российский город Тверь. Местные жители сообщают, что БПЛА летели в сторону аэродрома.
Пока детальной информации об атаке аэродрома нет. В то же время российское Минобороны отчиталось о якобы сбитии двух дронов над Брянской и Калужской областями.
Дроны атаковали ГРЭС в Тверской области РФ
1 сентября в Тверской области под ударом оказалась местная электростанция в городе Конаково , а также газораспределительная сеть, находящаяся в нескольких километрах от нее.
По предварительным данным в районе Конаково якобы было уничтожено пять дронов. Однако известно на ГРЭС в Тверской области возник серьезный пожар.
В сети начали появляться последствия атак дронов по ГРЭС в Тверской области РФ.
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