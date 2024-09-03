Дроны атаковали военный аэродром в российской Твери — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали военный аэродром в российской Твери — видео

Дроны атаковали военный аэродром в российской Твери — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Россияне 3 августа заявили об атаке беспилотников на военный аэродром в российской Твери.

Главные тезисы

  • Атаки дронов на военный аэродром в Твери вызвали обеспокоенность среди местных жителей и властей.
  • Российское Минобороны сообщило о якобы сбитии украинских беспилотников, атаковавших Брянскую и Калужскую области.
  • ГРЭС в Тверской области также оказалась под ударом дронов, что привело к серьезному пожару.

Что известно о "бавовне" в Твери РФ

Как отмечают росСМИ, ночью 3 августа дроны атаковали российский город Тверь. Местные жители сообщают, что БПЛА летели в сторону аэродрома.

Пока детальной информации об атаке аэродрома нет. В то же время российское Минобороны отчиталось о якобы сбитии двух дронов над Брянской и Калужской областями.

В ночь на 3 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Калужской областями — заявили в Минобороны РФ.

Дроны атаковали ГРЭС в Тверской области РФ

1 сентября в Тверской области под ударом оказалась местная электростанция в городе Конаково , а также газораспределительная сеть, находящаяся в нескольких километрах от нее.

По предварительным данным в районе Конаково якобы было уничтожено пять дронов. Однако известно на ГРЭС в Тверской области возник серьезный пожар.

В сети начали появляться последствия атак дронов по ГРЭС в Тверской области РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники
Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Удар по российскому аэродрому "Мариновка". В сети появились спутниковые снимки последствий
Аэродром
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ударили по военному аэродрому РФ "Энгельс" — видео
Дроны ударили по военному аэродрому РФ "Энгельс" — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?