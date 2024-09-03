Дроны атаковали военный аэродром в российской Твери — видео

Россияне 3 августа заявили об атаке беспилотников на военный аэродром в российской Твери.

Что известно о "бавовне" в Твери РФ

Как отмечают росСМИ, ночью 3 августа дроны атаковали российский город Тверь. Местные жители сообщают, что БПЛА летели в сторону аэродрома.

Пока детальной информации об атаке аэродрома нет. В то же время российское Минобороны отчиталось о якобы сбитии двух дронов над Брянской и Калужской областями.

В ночь на 3 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Калужской областями — заявили в Минобороны РФ. Поделиться

Дроны атаковали ГРЭС в Тверской области РФ

1 сентября в Тверской области под ударом оказалась местная электростанция в городе Конаково , а также газораспределительная сеть, находящаяся в нескольких километрах от нее.

По предварительным данным в районе Конаково якобы было уничтожено пять дронов. Однако известно на ГРЭС в Тверской области возник серьезный пожар.

В сети начали появляться последствия атак дронов по ГРЭС в Тверской области РФ.