Дроны ударили по военному аэродрому РФ "Энгельс" — видео

Дроны атаковали города Саратов и Энгельс в РФ. Там расположен военный аэродром "Энгельс-2", где базируются бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 ТС.

Что известно о "бавовне" в РФ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Саратове после атаки БПЛА поврежден самый высокий дом — 38-этажку.

По его словам, "обломки" якобы упали на дом в жилом комплексе "Volga sky". На сайте ЖК указано, что это не только самое высокое здание города, но и "высокое здание Поволжья (высота 128,6 м.)".

В Энгельсе обломки дрона также попали в здание в жилом комплексе "Энгельс-Сити 4".

По данным росСМИ, от этого комплекса до военного аэродрома Энгельс-2 — 4 километра и 9 минут езды.

Жители Энгельса слышали звуки стрельбы с утра. О возможных повреждениях аэродрома не сообщалось.

Позже Минобороны РФ заявило, что за ночь ПВО якобы сбило 20 украинских БПЛА самолетного типа.

Сообщают, что 9 дронов якобы были сбиты над территорией Саратовской области, 3 — над территорией Курской области, по 2 — над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одной над территориями Орловской и Рязанской областей.

Что известно о предварительном ударе по аэродромам РФ

Утром 5 апреля россияне заявили об атаке дронов свыше 50 дронов на несколько областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.

По информации источников, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь окупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.