Дрони ударили по військовому аеродрому РФ "Енгельс" — відео

Дрони атакували міста Саратов та Енгельс у РФ. Там розташований військовий аеродром “Енгельс-2”, де базуються бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 МС.

Що відомо про “бавовну” в РФ

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що у Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок — 38-поверхівку.

За його словами, "уламки" нібито впали на будинок у житловому комплексі "Volga sky". На сайті ЖК зазначено, що це не тільки найвищий будинок міста, а й "найвища будівля Поволжя (висота 128,6 м.)".

В Енгельсі уламки дрона також влучили в будинок у житловому комплексі “Енгельс-Сіті 4”.

За даними росЗМІ, від цього комплексу до військового аеродрому “Енгельс-2” — 4 кілометри та 9 хвилин їзди.

Жителі Енгельса чули звуки стрілянини зранку. Про можливі пошкодження аеродрому не повідомляли.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що за ніч ППО нібито збила 20 українських БпЛА літакового типу.

Повідомляють, що 9 дронів нібито збили над територією Саратовської області, 3 — над територією Курської області, по 2 — над територіями Бєлгородської, Брянської та Тульської областей, а також по одному — над територіями Орловської та Рязанської областей.

Що відомо про попередній удар по аеродромах РФ

Зранку 5 квітня росіяни заявили про атаку дронів понад 50 дронів на декілька областей РФ. Вибухи лунали в Енгельсі, де є аеродром, у Курську, Морозовську та Єйську.

За інформацією джерел, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2". Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти і повністю згоріли два ворожі Су-25.