Дроны-убийцы и дроны-перехватчики ― что известно о секретных разработках Украины

У страны-агрессорки РФ есть очень много дронов, которые она использует не только на фронте, но и для террора мирного населения Украины. Воздушные силы ВСУ не хотят тратить драгоценные ракеты для их уничтожения, поэтому украинские специалисты активно создают дешевые и эффективные аналоги – собственные мощные дроны.

Дроны-убийцы большого радиуса действия

Как удалось узнать немецким журналистам, одна из главных целей Украины — создать "убийц-беспилотников", которые смогут перехватывать и уничтожать российско-иранские беспилотники дальнего действия "Шахед"/"Герань".

Однако это не так уж просто, учитывая, что они должны иметь скорость не менее 200 км/ч и большой радиус действия (по крайней мере 200, а лучше 500 километров).

Еще одно важное требование — стоимость такой “птички” не должна быть заоблачной.

Как отмечает издание Bild, украинские разработчики рассчитывают создать такие перехватчики не позднее 2025 года.

Украинская Армия дронов (Фото: иллюстративный)

Дроны-перехватчики типа "крыло".

Как удалось узнать журналистам, проблема с небольшими квадрокоптерами заключается в том, что они могут пролететь всего несколько километров — особенно на большой высоте — поэтому российские дроны-разведчики могут легко убежать от них.

Учитывая это, Украина начала разрабатывать дроны-перехватчики с неподвижными крыльями, которые могут следовать за российским дроном на расстояние до 60 километров и на высоте до четырех километров.

Дроны этого типа уже проходят испытания и должны поступить Силам обороны Украины уже в 2024 году.

Квадрокоптеры-перехватчики

Эта новинка уже не просто создана, но и привлечена к боевым действиям непосредственно на фронте.

По словам украинских разработчиков, маленькие дроны удалось модифицировать так, чтобы их можно использовать не для разведки или атаки наземных целей, а для воздушного боя.