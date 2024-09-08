Дроны-убийцы и дроны-перехватчики ― что известно о секретных разработках Украины

У страны-агрессорки РФ есть очень много дронов, которые она использует не только на фронте, но и для террора мирного населения Украины. Воздушные силы ВСУ не хотят тратить драгоценные ракеты для их уничтожения, поэтому украинские специалисты активно создают дешевые и эффективные аналоги – собственные мощные дроны.
Главные тезисы
- Украинские специалисты активно работают над созданием дронов-убийц для перехвата и уничтожения российских беспилотников.
- Украина разрабатывает дешевые и эффективные дроны с большим радиусом действия.
- Среди разработок также есть дроны-перехватчики типа "крыло", которые могут следовать за целью на расстояние до 60 км и на высоте до 4 км.
Дроны-убийцы большого радиуса действия
Как удалось узнать немецким журналистам, одна из главных целей Украины — создать "убийц-беспилотников", которые смогут перехватывать и уничтожать российско-иранские беспилотники дальнего действия "Шахед"/"Герань".
Однако это не так уж просто, учитывая, что они должны иметь скорость не менее 200 км/ч и большой радиус действия (по крайней мере 200, а лучше 500 километров).
Еще одно важное требование — стоимость такой “птички” не должна быть заоблачной.
Как отмечает издание Bild, украинские разработчики рассчитывают создать такие перехватчики не позднее 2025 года.
Дроны-перехватчики типа "крыло".
Как удалось узнать журналистам, проблема с небольшими квадрокоптерами заключается в том, что они могут пролететь всего несколько километров — особенно на большой высоте — поэтому российские дроны-разведчики могут легко убежать от них.
Учитывая это, Украина начала разрабатывать дроны-перехватчики с неподвижными крыльями, которые могут следовать за российским дроном на расстояние до 60 километров и на высоте до четырех километров.
Дроны этого типа уже проходят испытания и должны поступить Силам обороны Украины уже в 2024 году.
Квадрокоптеры-перехватчики
Эта новинка уже не просто создана, но и привлечена к боевым действиям непосредственно на фронте.
По словам украинских разработчиков, маленькие дроны удалось модифицировать так, чтобы их можно использовать не для разведки или атаки наземных целей, а для воздушного боя.
Что важно понимать, каждую неделю украинские дроны-перехватчики таранят около 50 российских беспилотников-разведчиков и даже крупных беспилотников-камикадзе "Ланцет".
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