"Призраки Феникса". Как ВСУ воюют на фронте секретными американскими дронами

Штурмовые беспилотники Phoenix Ghost, которые США передают Украине, остаются загадочными уже долгое время. Эти дроны никогда не упоминались до марта 2022 года, когда администрация Байдена объявила о поставках Украине 121 дрона Phoenix Ghost.
Главные тезисы
- Дроны Phoenix Ghost, поставленные США Украине, остаются загадочными и эффективными беспилотниками, способными поражать транспорт и бронетехнику.
- Украинские войска достигли 60% успеваемости в поражении транспортных средств при использовании Phoenix Ghost, несмотря на недостаток официальной информации об этих дронах.
- Возможное использование дронов, подобных Phoenix Ghost, для атак на российскую территорию вызывает опасения у российских оккупантов.
- Компания Aevex Aerospace представила новые боеприпасы Atlas и Dominator для дронов Phoenix Ghost, с высокой интенсивностью поставок и эффективностью использования.
Что известно о загадочных дронах Phoenix Ghost
Как отмечает Forbes, эффективность этих беспилотников была настолько высока, что США впоследствии пообещали передать Украине еще 580 единиц. В июльском пакете помощи 2023 упоминались беспилотные системы Phoenix Ghost и Switchblade.
Официальной информации о Phoenix Ghost практически нет. После нескольких упоминаний в отчетах Министерства обороны США эти дроны исчезли из публичного поля. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял в апреле 2022 года, что Phoenix Ghost имеет подобные возможности Switchblade, но не является точной копией.
Как отмечается, Phoenix Ghost может переносить один человек, дрон оснащен боеголовкой, способной эффективно поражать среднюю бронетехнику, и имеет время полета до шести часов. В Украине эти дроны достигли 60% успеваемости в поражении транспортных средств.
Эту информацию никогда не подтверждали официальные лица США, и никаких изображений или видео этих дронов не появлялось.
Компания Aevex Aerospace, занимающаяся производством этих дронов, представила на выставке 2024 года новые боеприпасы Atlas и Dominator, принадлежащие к семейству Phoenix Ghost. Atlas является усовершенствованной версией российского "Ланцета", а Dominator похож на меньший "Шахед" и предназначен для дальних ударов.
На сайте Aevex указано, что более 4000 дронов были переданы пользователям по правительственным контрактам США. Это количество свидетельствует о высокой интенсивности поставок и эффективности их использования.
Почему российские оккупанты боятся украинского дрона "Баба-Яга"
Заместитель командира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA рассказал, как украинские военные уничтожают солдат РФ дроном "Баба-Яга".
Как отметил Аякс, Баба-Яга — это бомбер. Из-за того, что он очень велик, его применяют только ночью, потому что днем его легко сбить.
Украинский защитник подчеркивает, что феноменом Бабы-Яги является то, что российская армия так и не начала применить этот дрон против ВСУ.
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