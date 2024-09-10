"Призраки Феникса". Как ВСУ воюют на фронте секретными американскими дронами

Штурмовые беспилотники Phoenix Ghost, которые США передают Украине, остаются загадочными уже долгое время. Эти дроны никогда не упоминались до марта 2022 года, когда администрация Байдена объявила о поставках Украине 121 дрона Phoenix Ghost.

Что известно о загадочных дронах Phoenix Ghost

Как отмечает Forbes, эффективность этих беспилотников была настолько высока, что США впоследствии пообещали передать Украине еще 580 единиц. В июльском пакете помощи 2023 упоминались беспилотные системы Phoenix Ghost и Switchblade.

Официальной информации о Phoenix Ghost практически нет. После нескольких упоминаний в отчетах Министерства обороны США эти дроны исчезли из публичного поля. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял в апреле 2022 года, что Phoenix Ghost имеет подобные возможности Switchblade, но не является точной копией.

"AEVEX’s Group 2 Loitering Munitions are combat-proven tactical UAS's composed of lightweight materials to achieve optimal payload-to-GTOW ratios and increased striking distances equal to many Group 3 UAS. To date, over 4,000 aircraft have been delivered to users" ~ AEVEX pic.twitter.com/aitwildD4F — AirPower 2.0 (MIL_STD) (@AirPowerNEW1) April 20, 2024

Как отмечается, Phoenix Ghost может переносить один человек, дрон оснащен боеголовкой, способной эффективно поражать среднюю бронетехнику, и имеет время полета до шести часов. В Украине эти дроны достигли 60% успеваемости в поражении транспортных средств.

Эту информацию никогда не подтверждали официальные лица США, и никаких изображений или видео этих дронов не появлялось.

Phoenix Ghost — это реальная техника, регулярно используемая украинскими войсками и имеющая поразительные новые возможности. Предполагается, что дроны, подобные Phoenix Ghost, могли быть использованы для атак на российскую территорию, отмечает издание. Поделиться

Компания Aevex Aerospace, занимающаяся производством этих дронов, представила на выставке 2024 года новые боеприпасы Atlas и Dominator, принадлежащие к семейству Phoenix Ghost. Atlas является усовершенствованной версией российского "Ланцета", а Dominator похож на меньший "Шахед" и предназначен для дальних ударов.

We are proud to announce the first public showcase of the Atlas loitering munition at the 2024 Army Aviation Mission Solutions Summit. Read more about the Atlas loitering munition: https://t.co/fPPltZKaaP #QuadA #AEVEX @Army_Aviation #loiteringmunitions pic.twitter.com/QSETmWchHZ — AEVEX Aerospace (@AEVEX_Aerospace) April 19, 2024

На сайте Aevex указано, что более 4000 дронов были переданы пользователям по правительственным контрактам США. Это количество свидетельствует о высокой интенсивности поставок и эффективности их использования.

Phoenix Ghost остается одной из самых загадочных и потенциально эффективных систем, которые используются против армии РФ в Украине. Его настоящий потенциал еще может раскрыться, если США решат применять эти дроны в более стратегических направлениях, — подытожило издание. Поделиться

Почему российские оккупанты боятся украинского дрона "Баба-Яга"

Заместитель командира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA рассказал, как украинские военные уничтожают солдат РФ дроном "Баба-Яга".

Как отметил Аякс, Баба-Яга — это бомбер. Из-за того, что он очень велик, его применяют только ночью, потому что днем его легко сбить.

Когда она поднимается в воздух, сбить ее очень легко. Соответственно, применяется только ночью, поэтому все ночные бомберы назвали Бабой-Ягой. Почему "Баба-Яга"? Бог его знает, это произошло из перехватов. Она реально внушала в россиян ужас очень долгое время. Потому что действительно, когда такое что-то гудит у тебя над головой, и еще потом 10 кг сбрасывает на тебя — это действительно демотивирует, — рассказал «Аякс». Поделиться