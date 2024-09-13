Контратаки армии РФ на Курщине. Как в Пентагоне реагируют на развитие событий
Категория
Украина
Дата публикации

Контратаки армии РФ на Курщине. Как в Пентагоне реагируют на развитие событий

Пентагон
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Как заявило Министерство обороны США, контрнаступательные действия солдат РФ в Курской области являются "незначительными".

Главные тезисы

  • Пентагон считает контратаки армии РФ в Курщине незначительными и внимательно следит за развитием событий.
  • Американские аналитики из Института изучения войны подтверждают оценку Минобороны США.
  • Прогнозируется, что армия РФ может столкнуться с большим трудностями во время дальнейших контратак в подконтрольных украинским силам районах.

Пентагон оценил развитие событий на Курщине

Первым с официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются совершить определенные контрнаступательные действия в Курской области, — отметил он.

Патрик Райдер также добавил, что эти действия по состоянию на сегодняшний день являются "незначительными".

Тем не менее, вся команда Пентагона внимательно следит за решениями и действиями как украинских воинов, так и российских захватчиков.

Как уже упоминалось ранее, 12 сентября украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что армия РФ начала контрнаступательные действия в Курской области.

Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как американские аналитики оценивают контратаки армии РФ на Курщине

По словам команды Института изучения войны (ISW), они фиксируют лишь незначительные продвижения российских войск в Курской области в районах, которые Силы обороны Украины контролируют не полностью.

Кроме того, иностранные эксперты прогнозируют, что армия РФ столкнется с большими трудностями при дальнейших попытках контратак в подконтрольных украинским силам районах.

Фото: understandingwar.org

Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступлению в Курской области 12 сентября, но добились лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонных контратак в этом районе, — сказано в отчете ISW.

Что интересно, Министерство обороны России утверждает, что солдаты РФ отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западнее Кореневого.

Однако американские аналитики опровергают эти заявления, указывая на то, что российские войска пока ничего не смогли отбить.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В МУС раскрыли перспективы дела Путина
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Существуют ли "хорошие русские". Замкомандира 3 ОШБр удивил ответом
Игорь "Черкас" Михайленко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины уничтожили сотни единиц техники РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?