Контратаки армии РФ на Курщине. Как в Пентагоне реагируют на развитие событий

Как заявило Министерство обороны США, контрнаступательные действия солдат РФ в Курской области являются "незначительными".
Главные тезисы
- Пентагон считает контратаки армии РФ в Курщине незначительными и внимательно следит за развитием событий.
- Американские аналитики из Института изучения войны подтверждают оценку Минобороны США.
- Прогнозируется, что армия РФ может столкнуться с большим трудностями во время дальнейших контратак в подконтрольных украинским силам районах.
Пентагон оценил развитие событий на Курщине
Первым с официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.
Патрик Райдер также добавил, что эти действия по состоянию на сегодняшний день являются "незначительными".
Тем не менее, вся команда Пентагона внимательно следит за решениями и действиями как украинских воинов, так и российских захватчиков.
Как уже упоминалось ранее, 12 сентября украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что армия РФ начала контрнаступательные действия в Курской области.
Как американские аналитики оценивают контратаки армии РФ на Курщине
По словам команды Института изучения войны (ISW), они фиксируют лишь незначительные продвижения российских войск в Курской области в районах, которые Силы обороны Украины контролируют не полностью.
Кроме того, иностранные эксперты прогнозируют, что армия РФ столкнется с большими трудностями при дальнейших попытках контратак в подконтрольных украинским силам районах.
Что интересно, Министерство обороны России утверждает, что солдаты РФ отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западнее Кореневого.
Однако американские аналитики опровергают эти заявления, указывая на то, что российские войска пока ничего не смогли отбить.
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