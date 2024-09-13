Контратаки армии РФ на Курщине. Как в Пентагоне реагируют на развитие событий

Как заявило Министерство обороны США, контрнаступательные действия солдат РФ в Курской области являются "незначительными".

Пентагон оценил развитие событий на Курщине

Первым с официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются совершить определенные контрнаступательные действия в Курской области, — отметил он. Поделиться

Патрик Райдер также добавил, что эти действия по состоянию на сегодняшний день являются "незначительными".

Тем не менее, вся команда Пентагона внимательно следит за решениями и действиями как украинских воинов, так и российских захватчиков.

Как уже упоминалось ранее, 12 сентября украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что армия РФ начала контрнаступательные действия в Курской области.

Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану. Владимир Зеленский Президент Украины

Как американские аналитики оценивают контратаки армии РФ на Курщине

По словам команды Института изучения войны (ISW), они фиксируют лишь незначительные продвижения российских войск в Курской области в районах, которые Силы обороны Украины контролируют не полностью.

Кроме того, иностранные эксперты прогнозируют, что армия РФ столкнется с большими трудностями при дальнейших попытках контратак в подконтрольных украинским силам районах.

Фото: understandingwar.org

Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступлению в Курской области 12 сентября, но добились лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонных контратак в этом районе, — сказано в отчете ISW. Поделиться

Что интересно, Министерство обороны России утверждает, что солдаты РФ отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западнее Кореневого.