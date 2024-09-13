Контратаки армії РФ на Курщині. Як у Пентагоні реагують на розвиток подій

Як заявило Міністерство оборони США, контрнаступальні дії солдатів РФ у Курській області наразі є "незначними".
Головні тези:
- Пентагон вважає контратаки армії РФ на Курщині незначними та уважно слідкує за розвитком подій.
- Американські аналітики з Інституту вивчення війни підтверджують оцінку Міноборони США.
- Прогнозується, що армія РФ може зіткнутися з більшими труднощами при подальших контратаках у підконтрольних українським силам районах.
Пентагон оцінив розвиток подій на Курщині
Першим з офіційною заявою з цього приводу виступив спікер Міноборони США генерал Патрік Райдер.
Патрік Райдер також додав, що ці дії станом на сьогодні є "незначними".
Попри це, уся команда Пентагона уважно слідкує за рішеннями та діями як українських воїнів, так і російських загарбників.
Як уже згадувалося раніше, 12 вересня український лідер Володимир Зеленський підтвердив, що армія РФ розпочала контрнаступальні дії в Курській області.
Як американські аналітики оцінюють контратаки армії РФ на Курщині
За словами команди Інституту вивчення війни (ISW), наразі вони фіксують лише незначні просування російських військ у Курській області в районах, які Сили оборони України контролюють не повністю.
Окрім того, іноземні експерти прогнозують, що армія РФ зіткнеться з більшими труднощами при подальших спробах контратак у підконтрольних українським силам районах.
Що цікаво, Міністерство оборони Росії стверджує, що солдати РФ відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого.
Однак американські аналітики спростовують ці заяви, вказуючи на те, що російські війська поки ще нічого не змогли відбити.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-