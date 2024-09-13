Контратаки армії РФ на Курщині. Як у Пентагоні реагують на розвиток подій
Категорія
Україна
Дата публікації

Контратаки армії РФ на Курщині. Як у Пентагоні реагують на розвиток подій

Пентагон
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Джерело:  Укрінформ

Як заявило Міністерство оборони США, контрнаступальні дії солдатів РФ у Курській області наразі є "незначними".

Головні тези:

  • Пентагон вважає контратаки армії РФ на Курщині незначними та уважно слідкує за розвитком подій.
  • Американські аналітики з Інституту вивчення війни підтверджують оцінку Міноборони США.
  • Прогнозується, що армія РФ може зіткнутися з більшими труднощами при подальших контратаках у підконтрольних українським силам районах.

Пентагон оцінив розвиток подій на Курщині

Першим з офіційною заявою з цього приводу виступив спікер Міноборони США генерал Патрік Райдер.

Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області, — зазначив він.

Патрік Райдер також додав, що ці дії станом на сьогодні є "незначними".

Попри це, уся команда Пентагона уважно слідкує за рішеннями та діями як українських воїнів, так і російських загарбників.

Як уже згадувалося раніше, 12 вересня український лідер Володимир Зеленський підтвердив, що армія РФ розпочала контрнаступальні дії в Курській області.

Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як американські аналітики оцінюють контратаки армії РФ на Курщині

За словами команди Інституту вивчення війни (ISW), наразі вони фіксують лише незначні просування російських військ у Курській області в районах, які Сили оборони України контролюють не повністю.

Окрім того, іноземні експерти прогнозують, що армія РФ зіткнеться з більшими труднощами при подальших спробах контратак у підконтрольних українським силам районах.

Фото: understandingwar.org

Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі, — йдеться в звіті ISW.

Що цікаво, Міністерство оборони Росії стверджує, що солдати РФ відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого.

Однак американські аналітики спростовують ці заяви, вказуючи на те, що російські війська поки ще нічого не змогли відбити.

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